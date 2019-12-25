محافظ عدن يفتتح عددا من مشاريع تأهيل المرافق الصحية في البريقة وصلاح الدين وبئر أحمد

قام محافظ محافظة احمد سالم ربيع علي اليوم بافتتاح مشاريع تأهيل عدد من المراكز الصحية والطوارئ التوليدية بمديرية البريقة والتي تم تنفيذ مشاريعها التأهيلية والتحديثية بدعم وتمويل لجنة الإنقاذ الدولية .

ففي مدينة البريقة قام محافظ محافظة عدن احمد سالم ربيع يرافقه الدكتورة / اشراق السباعي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان والدكتور / جمال خدابخش مديرعام مكتب الصحة بعدن والعميد /حنش عبدالله النمري قائد اللواء أول دعم واسناد بإفتتاح مشروع اعادة تأهيل قسم الطوارئ التوليدية وتحويله الى مركز طوارئ توليدية شاملة .وبدعم وتمويل من لجنة الانقاذ الدوليةوالتي تولت دعم تاهيل وترميم قسم الطوارئ التوليدية ودعمه بالمعدات الطبية اللازمة والاثاث وتدريب وتأهيل الكادر الصحي وكوادر الصحة الانجابية وكذا ترميم قسم المختبر والصيدلة وتقديم حوافز للعاملين بالاضافة الى التأهيل الشامل وتحويله الى مركز طوارئ توليدية شاملة .

وقد طاف محافظ محافظة عدن ومرافقوه باقسام المركز وما حواه من معدات واجهزة ومختبرات وغرف للعمليات التوليدية وغيرها ..

وقد عبر محافظ عدن عن شكره للجنة الانقاذ الدولية على دعمها في تاهيل المراكز الصحية والتوليدية في مديرية البريقة ومناطق الاطراف والتي سيكون لها المردود الايجابي في توفير الخدمات الصحية للحالات المرضية وفي المقدمة حالات الولادة.

وفي منطقة صلاح الدين بمديرية البريقة قام محافظ عدن احمد سالم ربيع علي بافتتاح مشروع تأهيل المركز الصحي بدعم وتمويل من لجنة الانقاذ الدولية وقد اطلع المحافظ سالمين من مدير المركز على اعمال التاهيل والاثاث والمعدات الطبية التي تم تزويد المركز بها والخدمات الطبية التي يمكن ان يقدمها المركز للمواطنين في المنطقة .

كما قام محافظ محافظة عدن / احمد سالم ربيع ومرافقوه بافتتاح مشروع اعمال التأهيل للمركز الصحي بمنطقة قلوعة بئر احمد وطاف المحافظ على اقسام المركز وماحواه من معدات ومستلزمات طبية وعلاجات متوفرة للحالات الطارئة والخدمات الصحية التي يقدمها المركز لسكان منطقة القلوعة ببئر احمد .

وقد اطلع المحافظ سالمين من مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور / جمال خدابخش ومديرة المشاريع بلجنة الانقاذ الدولية الدكتورة/ سلمى بنت عيسى على الاهمية الكبيرة التي يمثلها انجاز تلك المشاريع الصحية والخدمات الطبية التي ستقوم تلك المرافق الصحية بتقديمها لاستفادة سكان تلك المناطق منها خصوصا في مجال حالات الطوارئ التوليدية والصحة الانجابية وهو ما سيخفف الضغط على المستشفيات الرئيسية كمستشفى الصداقة بعدن وغيرها .

هذا وقد قام محافظ عدن بتسليم شهادة شكر وتقدير للشيخ/ صالح عوص بيسي شيخ منطقة قلوعة بئر احمد تقديرا لجهوده في متابعة وتسيير نشاط المركز الصحي .رافق محافظ عدن الدكتورة / حميدة زيد مديرعام الصحة الانجابية بوزارة الصحة وامين عام المجلس المحلي القائم باعمال مدير عام مديرية البريقة.وعدد من المسؤلين .