عدن الغد

محافظ عدن يلتقي قيادة اللجنة التعاونية السكنية

6 أبريل، 2020
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محافظ عدن يلتقي قيادة اللجنة التعاونية السكنية

التقى الاخ احمد سالمين محافظ محافظة عدن بمكتبه صباح اليوم الاخ احمد سلامة رئيس اللجنة التعاونية السكنية بمحافظة عدن. 
واستمع الاخ المحافظ الى شرح مفصل عن ماانجزته اللجنة التعاونية السكنية بعدن بصدد حقوق منتسبي الجمعيات السكنية في محافظة عدن ومتابعة واستكمال ملفات اعضائها مع الجهات ذات العلاقة والجهات القانونية والقضائية..
كما استعرض سلامة الصعوبات والعراقيل التي تقف امام قيادة اللجنة والحلول والمعالجات التي وضعتها قيادة اللجنة لمعالجة تلك الصعوبات..
وطلب رئيس اللجنة سلامة من محافظ عدن خلال لقائه به بمساعدة قيادة اللجنة من تذليل تلك الصعوبات والعراقيل التي تواجها..
من جانبه تفهم الاخ المحافظ لهموم اللجنة التعاونية للجمعيات السكنية في عدن ووعد بعرض كل الهموم والمواضيع المطروحة والقضايا المتعلقة بحقوق اعضاء الجمعيات السكنية ورفعها بشكل رسمي من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة..
حضر اللقاء الاخوان غازي محمد مستشار رئيس اللجنة السكنية بعدن واسامة محمد ابراهيم المستشار القانوني للجنة السكنية

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