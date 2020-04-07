اليمن العربي

محافظ  عدن يناقش الصعوبات والعراقيل التي تقف أمام اللجنة التعاونية السكنية

7 أبريل، 2020
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ناقش محافظ عدن، احمد سالمين، اليوم مع رئيس اللجنة التعاونية السكنية بالمحافظة احمد سلامة العراقيل والصعوبات التي تقف أمام عمل الجمعية .

 

وأستمع المحافظ خلال اللقاء الى شرح مفصل عن ماانجزته اللجنة التعاونية السكنية بعدن بصدد حقوق منتسبي الجمعيات السكنية في محافظة عدن ومتابعة واستكمال ملفات اعضائها مع الجهات ذات العلاقة والجهات القانونية والقضائية..

 

كما استعرض سلامة  الصعوبات والعراقيل التي تقف امام قيادة اللجنة والحلول والمعالجات التي وضعتها قيادة اللجنة لمعالجة تلك الصعوبات.. 

 

وطلب رئيس اللجنة سلامة من محافظ عدن خلال لقائه به بمساعدة قيادة اللجنة من تذليل تلك الصعوبات والعراقيل التي تواجها..

 

من جانبه تفهم محافظ عدن هموم اللجنة التعاونية للجمعيات السكنية في عدن ووعد بعرص كل الهموم والمواضيع المطروحة والقضايا المتعلقة بحقوق اعضاء الجمعيات السكنية ورفعها بشكل رسمي من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة.

# عدن
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# ملفات

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