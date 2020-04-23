محافظ عدن يوجه بسرعة صرف حصص المديريات من المبالغ المالية لمواجهة اضرار السيول

وجه محافظ العاصمة عدن / احمد سالم ربيع علي اليوم مدير عام مالية عدن بسرعة صرف المخصصات المالية لمديريات العاصمة عدن وذلك لمواجهة اضرار كوارث السيول بواقع (٥٠) مليون ريال لكل مديرية من المديريات الثمان. وذلك بصفة عاجلة لمواجهة الاضرار الطارئة في جميع المديريات الثمان .

وحمل محافظ العاصمة المؤقته عدن احمد سالم ربيع علي مدراء المديريات بالمحافظة مسؤلية معالجة أوضاع المتضررين جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت المديريات خاصة المناطق الجبلية .

واكد المحافظ احمد سالمين خلال زيارته التفقدية اليوم لعدد من المديريات أن المحافظة ستتكفل بمعالجة كل الأضرار وإعادة المنازل المتضررة إلى سابق عهدها وتعويض سكانها جراء مافقدوه من ممتلكات مادية.

مشيرا الى قيام بقية المرافق الخدمية ( كصندوق النظافة والتحسين ومؤسسة المياه والصرف الصحي ومكتب الاشغال العامة … الخ ) بالتعاون والتنسيق مع مدراء عموم المديريات بتولي رفع المخلفات ومعالجات اضرار السيول ( من فتح مصاريف السيول وفتح المجاري وتنظيف شبكة الصرف الصحي ورفع المخلفات والاتربة والاحجار واستكمال شفط المياه وفتح الطرقات واعادة تاهيل الطرق والمنازل المتضررة .وكذا تقديم اوجه الدعم والتنسيق مع كافة المنظمات المانحة لتقديم مختلف المساعدات الانسانية للمتضررين ، والشروع في تنفيذ مشاريع استراتيجية في ايجاد مصارف للسيول تحد من مخاطرها .من خلال الاستفادة من المرات السابقة في معالجة اوجه القصور الذي زاد من اضرار السيول في الارواح والممتلكات .

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