محافظ عدن يوجه صندوق النظافة بالاستفادة من شحنة المنظفات في حملات الرش والتعقيم للمؤسسات والشوارع

وجه محافظ العاصمة المؤقته عدن احمد سالم ربيع علي اليوم صندوق النظافه وتحسين المدينة بالاستفادة من شحنة المنظفات في تعقيم المؤسسات الحكومية والشوارع العامة ..

وقال المحافظ خلال نزوله لموقع اتلاف المواد الاستهلاكيه أنه وطالما المواد المدنيه لاتزال صالحه ولم تنته مدة صلاحيتها يمكن الاستفادة منها في تعقيم المرافق والمؤسسات الحكومية والشوارع العامة بدلا من إتلافها ..

يذكر أن شحنة المطهرات البالغة ثمانين برميل سعة مئتين وخمسين لتر كانت متواجدة في ارض جمارك المنطقة الحرة ونتيجه لما يمر به العالم من جائحة خطيرة واحتياج المحافظة لمثل هذه المعقمات أقرت اللجنة المشكلة من قيادة المحافظة والنيابة والجمارك وصحة البيئة توجيه تلك الشحنة لصندوق النظافة والاستفادة منها في حملات الرش والتعقيم التي سينفذها في الأيام القادمة .