محافظ لحج: اتفاق الرياض بداية لحل القضية الجنوبية

الحوطة «الأيام» هشام عطيري

قال محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي، أمس، خلال اجتماع ضم مدراء مديريات المحافظة وعدد من قيادات المكتب التنفيذي لمناقشة العديد من القضايا وخاصة الموارد المالية والبرنامج الاستثماري “إن اتفاق الرياض بادرة طبية لحل القضية الجنوبية وبداية لحل القضية اليمنية، وسينهي أي خلافات أو بوادر نشوب حرب أهلية”، داعياً مدراء المديريات وقيادات السلطة المحلية بالمحافظة إلى تعزيز وبلورته هذا الاتفاق كل في إطار صلاحياتها، مشيرا إلى إن السلطة المحلية بالمحافظة سوف تكون عوناً لإنجاح الاتفاقية.

هذا، وناقش الاجتماع العديد من القضايا ومنها الإيرادات والبرنامج الاستثماري والوضع الأمني في المديريات وأضرار السيول والتواصل مع المنظمات والصناديق الدولية والمحلية، إذ شدد محافظ لحج في الاجتماع على مدراء المديريات بضرورة التنسيق والتواصل مع قيادة المحافظة ومكتب التخطيط والتعاون الدولي فيما يخص التعامل مع المنظمات الدولية، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المديريات تتواصل بشكل مباشر مع المنظمات الدولية والمحلية دون الرجوع لقيادة المحافظة.

وكشف المحافظ أن هناك العديد من المشاريع التي يتم تنفيذها في بعض المديريات من قِبل المنظمات والمؤسسات لا تعلم عنها السلطة المركزية بالمحافظة، مطالباً قيادات المديريات بتنظيم العمل مع المنظمات والمؤسسات عبر مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة.

وأكد محافظ لحج على ضرورة بذل المزيد من الجهود من قِبل المديريات لتفعيل نشاطها الإيرادي بما يسهم في دعم عجلة التنمية في المديرية.

وخرج الاجتماع بالعديد من الإجراءات والقرارات التي تسهم في تحسين مستوى الإيرادات بالمديريات وضبط عملية التواصل مع المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية ومشاريع البرنامج الاستثماري لما تبقى من العام الحالي.



