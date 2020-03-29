محافظ لحج : وباء كورونا خطير به وإذا تهاونا سترون الوفيات بالشوارع

قال محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله تركي ان وباء كورونا خطير ويجب أن لا نستهين به ويكفي مابنا وإذا سكتنا وتهاونا ستكون هناك وفيات بالشوارع وسنفقد السيطرة عليه لذا علينا وضع الاستعدادات الكافية لمرض فيروس الكرونا، داعيا المولى أن يجنبنا الوباء.

جاء ذلك خلال حديثه في اجتماع حضره ونائبه عوض بن عوض الصلاحي بتفقد المخازن الطبية المركزية بمكتب الصحة بالمحافظة وناقش مع المسؤولين بمكتب الصحة والمخازن المركزية خطة وآلية توزيع الأدوية والمعدات الطبية على المستشفيات المركزية والمديريات .

وأضاف المحافظ : هذا الوباء يختلف عن باقي الامراض لذا يجب أن يبقى الناس في المنازل ويكون الخروج للضرورة فقط .

وزار المحافظ التركي السجن المركزي بصبر تبن ووجظه مجهز لاستخدام إدارة السجن أما بالنسبة للعزل للمرض ستكون بالمنزل حسب تعبيره.

وخلال الزيارة استمع محافظ لحج ونائبه على الاستعدادات الخاصة بمواجهة مرض فيروس كرونا وخطة التوزيع الأدوية للمديريات .

بعد ذلك تم تشكيل لجنة فنية مساعدة للجنة الطوارئ برئاسة محمد سلام وكيل المحافظة وعضوية مدراء عموم مكاتب التخطيط والتعاون الدولي والصحة والمياة وصندوق النظافة والأشغال والصناعة والأمن والإعلام والنقل والمستشار القانوني بالمحافظة.

وحددت مهام اللجنة الفنية بوضع الخطط الشاملة وإعداد الاحتياجات ووضع آليات تنفيذومتابعة القرارات وإعداد الخطط الإعلامية مع الاستعانة بفريق استشاري.

وفي الاجتماع تم مناقشة مهام لجنة الطوارئ بالمحافظة على أن تعمل على مدى 24 ساعة واستلام أي بلاغات لاتخاذ الإجراءات بالتنسيق فريق الاستجابة في إطار المحافظة والمديريات .

ورافقه د.عارف عياش مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة ودهشام السقاف مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي والعميد صالح السيد مدير أمن المحافظة والغراب مدير القوة الخاصة ود محسن مرشد مدير مستشفى ابن خلدون وخالد الصبيحي مدير المخازن الطبية المركزية .