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محافظ #لحج يبحث مع كبير مساعدي المنظمة الدولية للهجرة مشاريع المنظمة الجديدة بالمحافظة

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بحث معالي اللواء الركن أحمد عبد الله علي تُركي ، محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي للمحافظة قائد اللواء 17 مُشاة بالمحافظة ، صباح اليوم الأحد الموافق 24 نوڤمبر 2019 م ، مع الأستاذة عبير حسن أبو رأس ، كبير مساعدي وحدة الإنقال و التعافي بالمنظمة الدولية للهجرة (( I . O . M )) ، المشاريع الجديدة الجاري تنفيذها بالمحافظة من المنظمة.

وثَمَّن المحافظ تُركي ، في اللِّقاء ، عالياً ، تدخُّلات المنظمة و سعيها الإنساني التنموي الحثيث ، في الإشراف على إنشاء العديد من المشاريع الاستراتيجية في مختلف القطاعات المهمة.

ونوَّه محافظ محافظة لحج ، في اللِّقاء ، الذي حضره العميد الركن عبد الفَتَّاح هيثم أحمد هيثم الحُجَيلِي ، وكيل المحافظة ، بأهمية تنسيق المنظمة مع الجهات الإقليمية و الدولية الداعمة لاستمرارية عملية النهوض المجتمعي لمواطني المحافظة ، بإقامة لهم المشاريع الخدمية الحيوية الضرورية .

من جهتها استعرضت الأستاذة عبير حسن أبو رأس ، مشاريع المنظمة الدولية للهجرة ، المحققَّة لمحافظة لحج حديثاً ، أبرزها استكمال بناء مشروع مدرسة ” الثورة ” للتعليم الأساس ، بمدينة الحَوطَة عاصمة المحافظة ، و بناء مشروع المدرسة ” القادسية ” ، بمديرية المُسَيمِير ، اللَّتان ستفتتحان رسمياً بداية شهر ديسمبر 2019 م.

و تطرَّقت أبو رأس ، كذلك إلى إمكانات المنظمة في بناء مشروع ” دار السَّلَام ” ، بمنطقة العَنَد بمديرية تُبَن بالمحافظة.. ومناقشة ملفات عددٍ من مشاريع مياه الشِّرب الآمنة بمديريات محافظة لحج النائية.. وكذا دراسة إمكانية تسوير الأرض الزِّراعية الخاصة بكلية ” الزعيم جمال عبد النَّاصر ” للعلوم الزِّراعية ، بمدينة الحَوطَة ، حاضرة المحافظة . . كما تم في اللِّقاء ، تناول خطة عمل المنظمة خلال العام المُقبِل 2020 م.

حضر اللِّقاء أيضاً ، الأستاذ عمر مقبل علي الصُّمَاتِي ، مستشار محافظ محافظة لحج لشؤون المنظمات ، و الأستاذ المشارك الدكتور فؤاد أحمد ناصر السَّلَّامِي ، عميد كلية ” الزعيم جمال عبد النَّاصر ” للعلوم الزِّراعية ، بمدينة الحَوطَة ، عاصمة المحافظة.

من/ عيدروس زكي السَّقَّاف

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