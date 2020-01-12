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محافظ #لحج يتفقَّد مشروع المياه و الصرف الصحي لـ"#الحَوطَة" و "#تُبَن".. و يزور نيابة "الاستئناف" و محكمته

13 يناير، 2020
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تفقَّد معالي اللواء الركن أحمد عبد الله علي تُركي ، محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي للمحافظة قائد اللواء 17 مُشاة بالمحافظة ، صباح اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2020 م ، و معه الأستاذ صلاح علي محمَّد الدَّاؤُودِي ، وكيل محافظة لحج ، و العميد الركن صالح أحمد محمَّد الجُنَيدِي ” السَّيِّد ” ، المدير العام لشرطة المحافظة ، و الأستاذ عادل محمَّد سعيد حيدر العَطَوِي ، المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بالمحافظة ، موقع مشروع شبكة المياه و الصرف الصحي و محطة المُعالَجَة لمديريَتَي الحَوطَة و تُبَن ، الكائن بمنطقة الفَشْلَة بمديرية تُبَن بالمحافظة . . و عند اطلاعه على المشروع عن كثب ، وجَّه المحافظ تُركي ، بالوقف الفوري لأي تعدِّيات تحصل على أراضي هذا المشروع الاستراتيجي المهم و إيداع أي معتدٍ في الحجز لينال جزاءه الرادع .

مشيراً إلى أنَّ هذا المشروع يُعَد أحد المكاسب التنموية العظمى للمجتمع بمحافظة لحج ، في قطاعات المياه و البيئة و الصرف الصحي و الصحة ، و هو يمثِّل مصلحة عامة للمواطنين كافة ، و أي مدَّعٍ حول أراضي المشروع عليه اللجوء إلى القضاء لحصوله على حقوقه التعويضية المناسبة بالطرق الرسمية المشروعة ، إن أثبتت صحتها .

و لفت إلى أنَّه سيُجرَى استئناف العمل في المشروع نهاية الشهر الجاري لاستكماله و إدخاله ضمن منظومة الخدمات الحكومية الضرورية للمحافظة ، و ذلك عقب توقفه جرَّاء الحرب .

من جانبه ، أوضح الأستاذ عادل محمَّد سعيد حيدر العَطَوِي ، المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بمحافظة لحج ، أنَّ هذا المشروع العملاق يتبع وزارة المياه و البيئة متمثِّلة في مشروع المياه و الصرف الصحي للمدن الحضرية بالوزارة ، و المؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بمحافظة لحج ، و تُمَوِّل المشروع الحكومة اليمنية بنسبة 22 % ، بينما البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جِدَّة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ، يُمَوِّله بنسبة 78 % ، بمبلغ إجمالي يصل إلى 13 مليون دولار أمريكي ، فيما تقاول المشروع مؤسسة ” العُرَامِي ” للمقاولات العامة ، و استشاري المشروع الهيئة الإستشارية لجامعة الخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة ، بالتعاون مع شركة ” أرابتك جردانة ” .

و نوَّه بأنَّ المشروع يتكوَّن من إنشاء شبكة لمياه الشِّرب النَّقيَة ، و شبكة للصرف الصحي ، و محطة للمعالجة ، و كذلك إنشاء محطَتَي رفع ، المحطة الأولى تقع بمنطقة العَدَنِي بمدينة الحَوطَة عاصمة المحافظة ، و المحطة الأخرى تقع بُعد 10 ــ 500 Station ، من الخط النَّاقِل ، بالإضافة إلى الخطوط الرئيسة التابعة له ، و المشروع توقَّف بسبب أوضاع الحرب ، و تم قطع أشواطاً كبيرة من مدى الإنجاز ، و المؤسسة حالياً تسعى جاهدة بطاقة بذل جبَّارة مضاعفة لاستئناف إنهاء العمل فيه مجدَّداً ، لكونه واحداً من المشاريع الفارعة جداً لمواطني مديريَتَي الحَوطَة و تُبَن بمحافظة لحج .

رافق المحافظ تُركي ، في زيارته للمشروع أيضاً ، الأستاذ عبده جابر ظَمْبَرِي ، السكرتير الخاص لمحافظ محافظة لحج ، و الأستاذ طلال عبد الجليل ردمان عبدان ، نائب المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بالمحافظة للشؤون المالية و الإدارية ، و الأستاذ صَدَّام مقبل أحمد سعيد حيدر العَطَوِي ، المدير الفني للمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بالمحافظة ، و الأستاذ خالد محمَّد عَلوَة ، مدير إدارة المشاريع بالمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بالمحافظة ، و عدد آخر من المسؤولين بالمحافظة .

إلى ذلك ، أكد معالي اللواء الركن أحمد عبد الله علي تُركي ، محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي للمحافظة قائد اللواء 17 مُشاة بالمحافظة محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مُشاة بالمحافظة ، أهمية الدور التكاملي لقيادة السلطة المحلية و الشرطة و النيابة و القضاء بالمحافظة في حماية أراضي الدولة من العبث بها أو السطو عليها ، و الدلالة الكبرى التي يمثلها الفصل النهائي بقضايا الإدِّعاءات بشأن الأراضي الحكومية و كذا الحسم السريع في قضايا المواطنين .

و أشار محافظ محافظة لحج ، خلال زيارته ، صباح اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2020 م ، لنيابة استئناف المحافظة بمدينة الحَوطَة حاضرة المحافظة ، و محكمة استئناف المحافظة بمنطقة الرِّبَاط بمديرية تُبَن بالمحافظة ، إلى أنَّ سرعة البت في قضايا أملاك الدولة من أراضٍ و أعيان ، يردع أولئك المعتدين عليها و يوقفهم عند حدودهم و يدفع بعجلة مشاريع تنمية المحافظة إلى الأمام .

و جدَّد المحافظ تُركي ، في زيارته للنيابة و المحكمة ، التي رافقه فيها الأستاذ صلاح علي محمَّد الدَّاؤُودِي ، وكيل محافظة لحج ، و العميد الركن صالح أحمد محمَّد الجُنَيدِي ” السَّيِّد ” ، المدير العام لشرطة المحافظة ، دعم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لأجهزة الضبط القضائي و تسهيل مهماتها الوطنية في بسط هيبة القانون على الجميع دون أي استثناء . . مشيداً بالجهود الحثيثة للنيابة و القضاء اللذان يعملان في ظل ظروف استثنائية يمر بها البلد .

و وجَّه المحافظ تُركي ، الجهات المعنية بسرعة تجهيز مشروع مبنى السجن المركزي بالمحافظة ، و اعتماد له مبلغ 13 مليون ريال يمني ، لإعادة تشييد المبنى المتضرر من الحرب ، لتيسير المهمات الأمنية النيابية القضائية على وجوهها المثلى . . كما وجَّه المحافظ تُركي ، فرع الهيئة العامة للأراضي و المساحة و التخطيط العمراني بالمحافظة ، بصرف قطعة أرض سكنية واحدة لكل موظف بمحكمة الاستئناف بالمحافظة وفقاً و كشف الراتب ، تكريماً لمكانة القضاء و قضاته و بصماتهم الإيجابية الملموسة في أوساط المجتمع .

من جهتهما ، ثمَّن القاضي الدكتور ناصر علي صالح البوكري ، رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة لحج ، و القاضي محمَّد محمود محسن الجُنَيدِي ، رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة رئيس الشُّعبَة الجزائية الأولى ، عالياً ، التعاون اللَّا محدود ما بين قيادة السلطة المحلية بالمحافظة و الأمن و النيابة و القضاء ، لما فيه تحقيق الاستقرار الاجتماعي الكُلِّي بالمحافظة ، و الحفاظ على أراضي الدولة ، و خدمة المواطنين و قضاياهم بصورة عامة .

من/ عيدروس زكي السَّقَّاف

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