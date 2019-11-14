محافظ لحج يخصص 3 ملايين ريال شهرياً لمستشفى ابن خلدون

الحوطة «الأيام» خاص

أعلن محافظ لحج، اللواء أحمد عبدالله تركي، عن تقديم دعم شهري بمبلغ 3 ملايين ريال يمني لمستشفى ابن خلدون بمدينة الحوطة، من مخصص السلطة المحلية بالمحافظة، وذلك لمساعدة إدارة المستشفى في تحسين الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، أمس الأول، مع مدير عام مكتب الصحة د.عارف عياش، ومدير مستشفى ابن خلدون د. محسن مرشد عقب زيارته المفاجئة للمستشفى.

وقد وجّه محافظ لحج في الاجتماع مدير عام مكتب الصحة والسكان بلحج، بالتنسيق مع مكتب المالية بالمحافظة لتقديم مبلغ 4 ملايين ريال تضاف شهرياً لموازنة المستشفى، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 3 ملايين من إيرادات المساهمة المجتمعية للمستشفى تضاف إلى الموازنة أيضاً، كما وجّه بسرعة رفع تقرير متكامل، عن الجانب المالي الخاص بالمستشفى، وتسليمه لقيادة المحافظة.

وناقش المحافظ موضوع عدم توفر الكوادر المؤهلة في المستشفى من الأطباء والممرضين، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من لا يمارس عمله في المستشفى، ملوحاً بإيقاف مرتب أي موظف سواءً كان طبيباً أو فنياً يتهرب من القيام بواجبه في خدمة المرضى.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ عبّر عن استيائه خلال الزيارة المفاجئة من عدم توفر محاليل طبية بقسم المختبر، وعدم رفع الجهات الصحية المختصة تقارير حول وضع المستشفى منذ 7 أشهر.



