عدن تايم

محافظ لحج يشدد على ضرورة الاسراع في رفع الدراسات للمشاريع التنموية بالمحافظة .

عدن تايم عدن تايم منذ 4 دقائق
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الإثنين – 18 نوفمبر 2019 – الساعة 11:49 م



لحج/ خاص

ألتقى اللواء الركن أحمد عبدالله تركي محافظ محافظة لحج بوفد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الــ”يونپس ” UNops
وخلال اللقاء بحث التركي مع المهندس معين محمد الماس إحتياجات المحافظة للمشاريع التنموية للعام 2020 م
وشدد المحافظ على ضرورة الاسراع برفع الدراسات للمشاريع المستقبلية من قبل المكاتب الحكوميةبالمحافطة ليتم تقديمها لمكتب الامم المتحدة نهاية العام الحالي
من جانبه قال مدير المكتب الاممي أن 19مدينة يمنية ستدخل ضمن خطة المشاريع الخدمية المقبلة ومنها مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج .


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