محافظ لحج يلتقي بالقيادات التربوية ويدعو لوقفة جادة تجاه ظاهرة المعلم البديل

قال اللواء الركن احمد عبدالله تركي محافظة المحافظة قائد اللواء 17 مشاة.. ” ان التعليم أساس بناء الإنسان والأوطان وهي أمانة باعناقنا جميعاً رغم مايعانيه المعلم من ظروف معيشية لكننا في مرحلة صعبة للغاية ولابد لنا ان نعمل بكل جد وإخلاص وإنصباط بالعمل”

وشدد المحافظ خلال ترأسه صباح اليوم الأثنين 13 يناير 2020 م لإجتماع ظم قيادة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومدراء عموم ومدراء إدارات التربية والتعليم بالمديريات على النهوض بالعملية التعليمة لمراتب متقدمة ونبذ السلوكيات الخاطئة التي رافقت التعليم خلال المرحلة السابقة والتحلي بالمسؤولية في سبيل الوصول لمستقبل افضل.

وتحدث المحافظ عن ظاهرة المعلم البديل التي انتشرت في المدارس بأنها ظاهرة خطيرة ولابد من الوقوف امامها بجدية وإتخاذ قرار بوقف العمل بالمعلم البديل خاصة بعد ماتحقق من نجاح في مجمع السعيد التربوي للبنات بمديرية تبن في توقيف العمل بالمعلم البديل وانتظام التعليم فيه مما اعطانا دافعاً ان نعمل على تصحيح الاوضاع في كل المديريات.مضيفاً انه سيتم تشكيل لجان من السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة والشؤون القانونية والمالية والصحة لحصر المنقطعين والمتقاعدين والموظفين المستمرين بأداء عملهم وفقاً لكشوفات الرواتب وسيتم توريد رواتب المنقطعين للبنك والإتفاق على كيفية الإستفادة منها في التعاقد مع معلمين اختصاصيين يسدوا العجز في بعض المديريات.

وحول استلام مبالغ من اولياء الأمور شدد المحافظ على العمل وفق اللوائح المنظمة لمجالس الآباء والأمهات المنزل من وزارة التربية والتعليم على ان تورد للبنك ويتم الصرف تحت مسؤولية مدير المدرسة ومدير ادارة التربية والتعليم ومدير عام المديرية ومدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.

واختتم اللواء احمد تركي محافظ المحافظة كلمته بالشكر لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة مشيداً بالنجاحات التي حققها في ظل شحة الإمكانيات متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

بعد ذلك تحدث الدكتور محمد سعيد الزعوري مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة شاكراً في البداية للمحافظ ترأسه هذا الإجتماع وما عبر فيه من احترام وتقدير للجهود التي يبذلها مكتب التربية والتعليم في المحافظة في سبيل تعزيز العملية التعليمية والإرتقاء بها نحو الأمام. مستعرضاً في كلمته الى الكثير من المنجزات والصعوبات التي يواجهها مكتب التربية بالمحافظة واهمها عدم وجود موازنة تشغيلية تساعده على تنفيذ العديد من المهام.. مضيفاً أن مايؤرق مكتب التربية بالمحافظة الظاهرة الغريبة التي دخلت اروقت مدارسنا وهي المعلم البديل ..معتبراً إياها كارثة على التعليم مما يتطلب الأمر الوقوف امامها بجدية.

واستطرد الدكتور الزعوري في حديثه بأنه سبق وأن وجه تعاميم لمدراء المديريات وادارات التربية بالمديريات بإعطاء إحصائية عن عدد المعلمين والموظفين المنقطعين عن العمل ليتسنى الرفع بهم لقيادة المحافظة وإتخاذ القرار المناسب لكن لم يعر الكثير منهم هذا الأمر .

ورحب الدكتور الزعوري بقرار المحافظ بتشكيل لجنة للنزول للمديريات وحصر المعلمين والموظفين المنقطعين والمتقاعدين والذين فوق العمل والإستفادة من رواتب المنقطعين في دعم العملية التعليمية نظراً لتوقف التوظيف من خلال تأسيس صندوق تورد إليه رواتبهم ويتم التعاقد مع معلمين للعمل بدلاً عنهم.

واختتم الدكتور الزعوري كلمته بأن مكتب التربية بالمحافظة سيبذل كل جهوده بكوادره ومعلمية المنتشرين في كل مكان بالمحافظة على ديمومة التعليم وتحسين أداءه رغم كل الصعوبات التي يواجهها.. شاكراً للجميع حضورهم وتفاعلهم.

هذا وقد تحدث العديد من الحاضرين والذين اجمعوا على ضرورة معالجة ظاهرة المعلم البديل مؤكدين انهم سيقدموا كل التسهيلات لمهام اللجنة المكلفة من المحافظة بشأن هذا الأمر.

حضر الإجتماع الاخوة وضاح الحالمي والدكتور احمد عبدالعزيز وكيلا المحافظة وعدد من المسؤولين.

الاعلام التربوي