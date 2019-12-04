محافظ لحج يوقف قرارات وزير الكهرباء بتكليف قيادة جديدة للمؤسسة

اوقف محافظ لحج اللواء احمد التركي قرارات وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني بشأن تكليفات جديدة لقيادة مؤسسة كهرباء لحج .

وحصلت عدن تايم على وثيقة لقرار وزير الكهرباء القاضية بتكليف قائم بأعمال مدير مؤسسة كهرباء لحج ، وعليها رد التركي بالرفض .

ووفقا للوثيقة فإن التركي قال لوزير الكهرباء انه في حال ثبت على مدير كهرباء لحج حافظ الشعبي اي قضية فساد فسنشكل لجنة مشتركة للتحقيق ، لكن الاتيان بأشخاص اخرون غير موثوقين فهذا أمر مرفوض .

يذكر ان حافظ الشعبي هو شقيق مدير مؤسسة كهرباء عدن مجيب الشعبي .

وفي وقت سابق رفض التركي قرار وزير الكهرباء بتكليف مديرا للرقابة الفنية بلحج .

في الاثناء نظم اهالي منطقة الرباط الغربية وقفة احتجاجية طالبوا فيها كهرباء لحج بأعادة التيار الكهربائي لمنطقتهم المقطوع عنهم منذ اكثر من ثلاثة اشهر رغم دفعهم الرسوم منذ ثلاثة اشهر وحتى اللحظة .

ويتهم قطاع واسع من المواطنين مؤسسات الكهرباء وقيادتها بمفاقمة معاناة المواطنين والفساد المثخن ، وعادة ما تكشف وسائل اعلامية جانبا من ذلك الفساد بين الحين والاخر .