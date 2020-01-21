محافظ #لحج يُوَجِّه بتسخير الإمكانات لمجابهة جائحة الحُمَّيَات.. و يُصَادِق على محضر إزالة العشوائيات في #تُبَن

رأس معالي اللواء الركن أحمد عبد الله علي تُركي ، محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي للمحافظة قائد اللواء 17 مُشاة بالمحافظة ، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 م ، اجتماعاً موسعاً ، كُرِّس لمناقشة السُبُل الكفيلة بمجابهة انتشار جائحة الحُمَّيَات الشديدة و آلية محاصرتها ، التي يعانيها مئات المواطنين حالياً ، في عدد من مديريات المحافظة ، و كذا الإجراءات الرسمية الخاصة بإزالة المباني العشوائية الجاثمة على أراضي آبار مياه الشِّرب و مواقع الآثار بمديرية تُبَن بالمحافظة .

و وجَّه المحافظ تُركي ، في الاجتماع ، الذي حضره العميد الركن صالح أحمد محمَّد الجُنَيدِي ” السَّيِّد ” ، المدير العام لشرطة محافظة لحج ، و الدكتور عارف عَيَّاش أحمد ناصر محفوظ ، المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة و السكان بالمحافظة ، و عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمحافظة ، بتسخير الإمكانات المادية اللَّازمة لمقاومة هذه الكارثة و كبح جماحها قبل استفحالها ، مسنداً إلى مكتب وزارة المالية بالمحافظة ، مهمة تقديم الدعم المالي المناسب لمكتب وزارة الصحة العامة و السكان بالمحافظة ، بغية إنزال فرق الرَّش الضَّبَابِي و النَّثر اليَرَقِي ، ميدانياً ، للقضاء على حشرة البعوض ، في جميع الشوارع و الحارات و المنازل و المعسكرات .

كما ألزم الاجتماع صندوق نظافة المحافظة و تحسينها و المؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بالمحافظة ، بالتجهيز الفوري لسيارات شفط مياه المجاري لحظة فيضانها و تجفيفها قبل حدوث تجمُّع حشرات البعوض على المستنقعات و صدها عن عملية نقلها للجراثيم في جسم الإنسان المسبِّبة له بمرض الملاريا . . و شدَّد محافظ محافظة لحج ، على ضبط المتسببين في إحداث التسرُّبات المتعمَّدة لمياه الشِّرب بالشوارع ، و تسليمهم إلى الجهات الأمنية لإنفاذ القانون ضدهم .

إلى ذلك ، صادق المحافظ تُركي ، خلال الاجتماع ، على محضر إزالة الأبنية العشوائية المحيطة بآبار الحقل المائي لمؤسسة المياه الواقع بمنطقة مَغرَس نَاجِي بمديرية تُبَن بالمحافظة ، و مواقع هيئة الآثار الكائنة بمنطقة صَبِر بالمديرية نفسها ، و تسليم المخالفين إشعارات بالإخلاء لإجراء المقابلة الشخصية معهم يوم بعد غدٍ الخميس الموافق 23 يناير 2020 م ، و البدء في تدشين حملة الإزالة النهائية لمبانيهم العشوائية تلك ، يوم الأحد الموافق 26 يناير 2020 م .

حضر الاجتماع كذلك ، الأستاذ عبده جابر ظَمْبَرِي ، السكرتير الخاص لمحافظ محافظة لحج ، و الأستاذ عَزَب جابر علي ، سكرتير محافظ المحافظة ، و الأستاذ حسن علي أحمد كَنْدَش العُزَيبِي ، المدير العام لمكتب محافظ المحافظة ، و الأستاذ فضل حيدرة علي بوسلوم ، المدير العام لمكتب وزارة المالية بالمحافظة ، و الأستاذ عادل محمد سعيد حيدر العَطَوِي ، المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بالمحافظة ، و المهندس عبد الكريم عبد الله محمَّد عبده ، المدير العام لمكتب وزارة الأشغال العامة و الطرق بالمحافظة ، و المهندس خلدون علي محمَّد الحربي ، المدير العام لفرع الهيئة العامة للأراضي و المساحة و التخطيط العمراني بالمحافظة ، و الأستاذ محمد فضل عبد المجيد ، المدير العام لمكتب وزارة الشؤون القانونية بالمحافظة ، و الأستاذ محمَّد أحمد علي ناصر الرُّجَاعِي ، المدير العام لصندوق نظافة المحافظة و تحسينها ، و الدكتور محسن حسن محمَّد مرشد ، المدير العام لمستشفى ” ابن خلدون ” العام ، بمدينة الحَوطَة عاصمة المحافظة ، و الأستاذ محمَّد ثابت مقبل حيدر الأشبط ، القائم بأعمال المدير العام لمكتب وزارة الأوقاف و الإرشاد بالمحافظة ، و الشَّيخ أحمد ثابت الصُّبَيحِي ، مستشار محافظ المحافظة لشؤون القبائل ، و الأستاذ لؤي عبد الحكيم أحمد سعيد الصُّبَيحِي ، مستشار محافظ المحافظة لشؤون مديريَتَي الحَوطَة و تُبَن بالمحافظة مدير إدارة الشَّكَاوَى و التَّظَلُّمات بديوان المحافظة ، و عدد آخر من المسؤولين بالمحافظة .

من/ عيدروس زكي السَّقَّاف