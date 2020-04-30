كريتر سكاي

محافظ محافظة المهرة يوجه بالتعاقد مع شركة (سابسون إنرجي) لتزويد محطة كهرباء الغيضة بـ(5) ميجاوات من الطاقة

30 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

وجه محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، فرع شركة النفط بالمحافظة، بالتعاقد مع شركة (سابسون إنرجي لتأجير الطاقة)، بصورة عاجلة، لتزويد محطة كهرباء الغيضة بمجموعة توليد بقدرة (5) ميجاوات، لمدة شهرين، لتغطية العجز الحالي في كهرباء عاصمة المحافظة، لحين وصول المنحة السعودية المقدمة للمحافظة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والمقدرة بـ “10” ميجاوات من الطاقة الكهربائية، والتي ستنهي العجز في القدرة التوليدية في المحطة. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر، لتعزيز قدرة التوليد بمحطة كهرباء الغيضة وتجاوز العجز القائم في الطاقة فيها وبقية محطات التوليد بالمديريات. 

وشدد المحافظ بن ياسر على سرعة استكمال الإجراءات والشروع في شحن المولدات الكهربائية، المتوقع وصلها خلال اليومين القادمين، تمهيداً لتركيبها وإدخالها الخدمة في أسرع وقت ممكن، مبدياً استعداده تذليل كافة الصعوبات أمام مؤسسة الكهرباء لتوفير الطاقة للمواطنين دون انقطاعات خلال أيام الشهر الفضيل وفصل الصيف. 

وأكد بن ياسر، تسخير الإمكانيات المتاحة من أجل تحسين الطاقة الكهربائية واستقرار التيار، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ورفع المعاناة عنهم بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار.

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