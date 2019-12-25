نخبة حضرموت

محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني يعقد اجتماعا للقادة العسكريين لمناقشة خطط العام القادم  ⋆

25 ديسمبر، 2019
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المكلا ( نخبة حضرموت ) المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية

عقد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اجتماعا لرؤوساء الشعب بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، حيث وقف الجميع في بداية الاجتماع وقفة حداد على روح المرحوم العميد علي عوض العليي رئيس شعبة النقل بقيادة المنطقة الذي توفي يوم أمس في جمهورية مصر، وتطرق المحافظ إلى مناقب الفقيد ودوره البارز في النجاحات الكبيرة التي حققتها قيادة المنطقة.

كما نوقشت في الاجتماع الخطة السنوية للعام القادم الجديد،  وقد حث اللواء البحسني جميع القادة على رفع الجاهزية والانضباط والاهتمام بالجنود، ودعاهم للحفاظ على الملكية العامة والعمل كفريق واحد متجانس، كما وجههم إلى رفع تقييم عمل العام الماضي وأبرز ما كانت فيه من صعوبات ومشاكل. 

وقال محافظ محافظة حضرموت: “إننا في طريقنا لعام قادم آخر جديد، ونحن كسلطة محلية أطلقنا على العام القادم الجديد اسم عام التنمية والاستثمار، إذ أن نجاح هذا العام يعتمد على تعزيز الجهود الأمنية، حيث أننا نسعى إلى استمرار النجاح؛ لنكون نموذجا خيرا على ذلك، كما أن لكم الشرف كقادة أن تكونوا شركاء في بناء التنمية”.

حضر الاجتماع رئيس  أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ورئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عمر بادبيس.

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