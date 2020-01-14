محامي يكشف تعرض ثلاثة معتقلين في سجون مليشيا الحوثي لتعذيب

كشف المحامي عبدالمجيد صبره عن تعرض ثلاثة معتقلين للتعذيب الوحشي في سجون لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظات الحديدة وذمار وصنعاء.

وقال المحامي صبره، في تصريحات صحفية: “إنه حضر أمس الاثنين التحقيق مع المعتقلين الثلاثة في النيابة الجزائية المتخصصة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، وهم ربيع جيلان يحيى ذيبين وإبراهيم أحمد سالم ساجد وماجد أحمد ثابت الموشكي”.

وأضاف صبره، أن المعتقلين ربيع ذيبين وإبراهيم ساجد ينحدران من مديرية الضحي بمحافظة الحديدة فيما المعتقل الثالث ماجد الموشكي ينتمي إلى محافظة ذمار.

وأوضح أن المعتقلين احتجزا في سجن الأمن السياسي في مدينة الحديدة، ومن ثم نقلا إلى سجن الأمن السياسي بصنعاء وظلا مخفيين قسراً وممنوعين من الزيارة أو الاتصال قرابة تسعة أشهر، تعرضا خلالها لأنواع وأساليب شتى من التعذيب الجسدي والمعنوي.

يذكر أن الحوثيون سبق وأن عذبوا عدد من المعتقلين حتى الموت، وكشفت صور وشهادات ناشطين تعرضهم للتعذيب “الوحشي” في سجون الحوثيين التي تمتلئ بالمعتقلين.