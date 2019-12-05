العربية نت

محام يمني يصارع الموت في سجون الحوثي

6 ديسمبر، 2019
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المصدر: العربية.نت – أوسان سالم

وجهت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، مساء الخميس، مناشدة عاجلة، لإنقاذ حياة محامي مختطف، بعد تدهور حالته الصحية والنفسية في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت الرابطة في بيان صحافي، إنها تلقت بلاغاً من أسرة المحامي خالد العرافي المختطف لدى جماعة الحوثيين منذ مارس الماضي، يفيد بتدهور حالته الصحية جراء إصابته بالتهابات حادة في الكبد.

وحملت الرابطة، “جماعة الحوثي حياة وسلامة المحامي المختطف خالد العرافي”.

وناشدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان والصليب الأحمر والأمم المتحدة ومبعوثها الأممي إنقاذ حياته بشكل عاجل وفوري والعمل على إطلاق سراحه دون قيد أو شرط حتى يتمكن من تلقي العلاج العاجل لإنقاذ حياته المهددة بالخطر.

ويعاني المئات من المختطفين والمخفيين في سجون الميليشيات الحوثية، بينهم عشرات الصحافيين والسياسيين، من الأمراض المزمنة والجلدية، وأصيب أغلبهم بتلك الامراض جراء تعرضهم للتعذيب الوحشي من الميليشيات، أو بسبب منع الرعاية الصحية للمعتقلين، وعدم توفير ظروف احتجاز صحية.

وكان المختطف خالد الحيث، توفي أواخر نوفمبر الماضي، بعد تفاقم وضعه الصحي ورفض الميليشيات الإفراج عنه أو نقله للعلاج في مراكز متخصصة بالكبد، قبل أن تطلق سراحه بعد أن اصبح جثة هامدة مهدية عائلته نبأ وفاته في يوم الطفولة العالمي.

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