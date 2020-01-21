إرم نيوز

محاولة اغتيال رئيس محكمة الأموال العامة بصنعاء

22 يناير، 2020
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محاولة اغتيال رئيس محكمة الأموال العامة بصنعاء




المصدر: صنعاء – إرم نيوز

نجا رئيس محكمة الأموال العامة في صنعاء من محاولة اغتيال مساء الثلاثاء، وذلك لحظة مروره من أحد شوارع المدينة وتعرضه لوابل من رصاص مسلحين مجهولين.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“ إن رئيس محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة صنعاء ”عبده راجح“ تعرض لمحاولة اغتيال بعد تعرضه لوابل من الرصاص الحي الذي استهدف السيارة التي كان يستقلها، فيما تعرض نجله لإصابة طفيفة قبل أن يلوذ المسلحون بالفرار.

وأعلن نادي قضاة اليمن– الخاضع لسيطرة الحوثيين- التنديد بالجريمة، ودعا – في بلاغ مقتضب- الجهات الأمنية لـ“تعقب الجناة“ وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم الرادع.

ويأتي هذا الحادث بالتزامن مع تحريك بعض الجهات القضائية عبر محكمة الأموال العامة قضايا متهم فيها قيادات حوثية لوقوفها خلف جرائم الفساد المالي والاداري ونهب المال العام، حيث تمارس  الميليشيات الحوثية مساعي حثيثة لإخفاء تلك الملفات واتلافها والتغطية على تلك الجرائم.

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