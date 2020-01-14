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محاولة اغتيال فاشلة لجندي بالحزام الامني في مودية بابين

14 يناير، 2020
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نجا أحد أفراد قوات الحزام الأمني مساء أمس الإثنين، من محاولة اغتيال فاشلة في مودية.

وذكر مصدر عملياتي، أن مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار على دراجة نارية كان يستقلها عبد الله محمد علي الحسني شقيق الاخ ناصر الحسني مرافق القائد حيدرة السيد في الطريق مابين قريتي امقور وجمعان التابعة لمودية.

وأضافت المصادر، أن الطلقات النارية أصابت الدراجة النارية ما أدى إلى اشتعالها على الفور.
وأوضحت المصادر، أن قوات الحزام الأمني اشتبكت مع المسلحين مشيرة إلى فرارهما، لافتة إلى الاعتقاد أنهما من تنظيم القاعدة.

إدارة التوجيه المعنوي للحزام الامني والتدخل السريع بمحافظه أبين

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اغتيال الامني بابين بالحزام فاشلة في لجندي محاولة مودية

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