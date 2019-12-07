التغيير نت

محاولة تسلل فاشلة في الحديدة لمليشيا الحوثي وسقوط قتلى وجرحى ..تفاصيل

7 ديسمبر، 2019
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وصل 17جريحاً حوثياً إلى مستشفيات زبيد وبيت الفقيه ومدينة الحديدة عقب مشاركتهم في محاولات تسلل جنوبي الحديدة تصدت لها وحدات من القوات المشتركة، وفقاً لمصادر طبية في مركز المحافظة.

وتصدى أبطال القوات المشتركة لمحاولات تسلل نفذتها مليشيات الحوثي خلال 24 ساعة الماضية في مناطق عدة بمديريتي التحيتا والدريهمي.

وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح أعداد من عناصر المليشيا الحوثية التي حاولت التسلل إلى مواقع القوات المشتركة وفرار من تبقى من المتسللين يجرون أذيال الخيبة.

ومنذ تثبيت نقاط الانتشار في مدينة الحديدة؛ تصاعدت محاولات المليشيا الحوثية التسلل إلى المناطق المحررة في عدة مديريات بالساحل الغربي فشلت جميعها أمام بسالة أبطال القوات المشتركة .

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الحديدة الحوثي تسلل تفاصيل فاشلة في قتلى لمليشيا محاولة وجرحى وسقوط

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