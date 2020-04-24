محتجون يغلقون الطرقات ومسؤول يوضح بعودة 115 ميجا للمنظومة الكهربائية بعدن

أقدم محتجين مدنيين؛ اليوم، على إحراق الإطارات، بشارع التسعين بمديرية المنصورة -شمال- عدن.

حيث أفادوا شباب المنطقة؛ بأن خطوتهم أتت بعد تدهور الخدمات المعيشية بالمدينة، كانخفاض ساعات تشغيل المنظومة الكهربائية؛ وخروجها المتكرر والمتزايد عن المعتاد.

وتشهد المدينة تدهور كبير في المنظومة، بدأ منذُ الأسبوع الماضي بانقطاعها بسبب شحة الوقود -الديزل- ومن ثم تضررها بمياه الأمطار، وبعد ذلك بخروجها نتيجة خلل مُبهم بالمنطقة الأولى والثانية الكهربائية، بالمدينة نفسها.

ومنذُ 3 أيام؛ لم يعود التيار لبعض الأحياء السكنية كأجزاء من حي ريمي، والبساتين، وبعض بلوكات المنصورة المجاورة لمسجد الرضا وجولة كالتكس الشهيرة.

جدول التشغيل والإنطفاء للتيار؛ يعادل ساعتين تشغيل مقابل 7 ساعات إنطفاء وعتمة، بأغلب الأحياء السكنية؛ إنّ لم نصفها بكُلها.

وأوضح؛ مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة، بأن: “مياه الأمطار التي شهدتها عدن أتلفت الكثير من خطوط النقل الرئيسية للطاقة الكهربائية، مما أدى ذلك إلى خروج المحطات التوليدية والمنظومة أجمع عن الخدمة؛ عند محاولة إعادتها”.

وبشَّر مواطني المدينة؛ بأن: “محطة السعدي التجارية -المؤجرة- ستعود للخدمة خلال ساعتين، بطاقة إجمالية تقدر بـ60 ميجا وات” وإضافة لذلك؛ “فقد تم إعادة تشغيل محطة الحسوة التوليدية -بعد خروجها نتيجة الأعطاب- بطاقة تقدر بـ55 ميجا وات؛ أيضًا” وبهذا فإن توليد المنظومة الكهربائية للمدينة أرتفع لأكثر من 115 ميجا وات إضافي.

وأختتم؛ مطالبًا العفو والسماح، بسبب هذهِ الأعطال الخارجة عن إرادة الوزارة.

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