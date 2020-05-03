محتجون يقطعون شوارع رئيسية بالمكلا احتجاجاً على تردي خدمة الكهرباء

قطع مواطنون غاضبون، يوم السبت، عدداً من الشوارع الرئيسية لمدينة المكلا، عاصمة إقليم حضرموت، شرقي اليمن، احتجاجا على تردي خدمة الكهرباء.

وأحرق المحتجون إطارات السيارات التالفة تعبيرا عن احتجاجهم على رداءة خدمة الكهرباء خلال أيام شهر رمضان، والتي تسببت بمعاناة كبير للمواطنين.

ويشتكي المواطنون من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي والتي وصلت لساعتين خدمة مقابل ساعتي انطفاء، في ظل ارتفاع درجة الحرارة ومستوى الرطوبة بساحل حضرموت وانتشار البعوض الناقل للأمراض.

ولم يتلقّ المواطنون توضيحاً من مسؤولي المحافظة لكن مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت تصدر بشكل مستمر منشورات بصفحتها بالفيسبوك تتحدث عن خلل وزيادة في الأحمال.