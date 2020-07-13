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محذراً من تأخر صرف رواتب الموظفين ..بن فريد :كثر الضغط يولد الإنفجار

13 يوليو، 2020
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حذر رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اوروبا احمد عمر بن فريد تبعات تأخير صرف رواتب الموظفين في الجنوب كوسيلة ضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال بن فريد في تغريدة له على تويتر:صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين لا علاقة له نهائيا بالأمور السياسية.

وتابع قائلا: ولا يجب أن يوضع كوسيلة ضغط على المجلس الانتقالي خاصة وكثير من الجبهات لازالت تشتبك مع الحوثيين كجبهة الضالع والساحل الغربي .

واضاف:كثر الضغط يولد الإنفجار وجملة الأوضاع لا تحتاج مزيدا من الضغط على أحد.

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