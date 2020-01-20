اليمن العربي

محروق يتفقد مكاتب شركات النقل المحلي والدولي بالعاصمة عدن

20 يناير، 2020
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تفقد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري علي محروق، اليوم، سير العمل في عدد من مكاتب شركات النقل البري المحلي والدولي والورش الفنية التابعة لها في العاصمة المؤقتة عدن .

 

واطلع محروق، على نشاط المكاتب وما تقدمه من خدمات للمسافرين.. مشدداً على ضرورة الفحص الفني للباصات تفاديا لأي حوادث او مشكلات فنية قد تحصل .

 

ووجه محروق برفع تقرير متكامل بخصوص الحافلة التي راح ضحيتها عدد من المسافرين التابعة لشركة البراق، لتحديد المسؤول عن الحادثة ومحاسبته.

 

وأوضح علي محروق انه تم تشكيل لجان للنزول للفروع للوقوف عن كثب عن عملها بهدف الارتقاء بعمل الهيئة في كافة الفروع وتحسين جودة العمل فيها.

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