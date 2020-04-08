محسن بيبك: ملعب الحبيشي سيكون جاهزا في رمضان لإقامة بطولة المريسي

عندما تم إيقاف الأنشطة الرياضية في عموم المحافظات المحررة بموجب التعميم الصادر عن وزارة الشباب والرياضة منذ اكثر من اسبوعين وتم إلزام جميع الاندية الرياضية و الإتحادات التقيد به كإجراء احترازي لتفشي فيروس كورونا حينها كتبنا وقلنا انه طالما الأمر كذلك والأنشطة ستتوقف فينبغي على وزارة الشباب والرياضة الاستفاذة القصوى من عامل الوقت وذلك للاهتمام بجوانب أخرى تتعلق بقطاع الرياضة وتتماشى مع الإجراءات الاحترازية و الوقائية وعددنا ذلك اولا بضرورة أن تقوم الوزارة بأعمال تعقيم للمنشآت الرياضية والأندية إلى جانب إقامة حملات توعوية لخطر هذه الجائحة وقد تم ذلك بصورة جيدة بالتنسيق مع وزارة الصحة وتنفيذ من متطوعين شباب، ثانيا طالبنا بأن تقوم الوزارة بإستكمال مشاريع المنشآت الرياضية قيد التنفيذ من خلال تكثيف أعمال المتابعة لشركات المقاولة والنزول الميداني لمتابعة مستوى الإنجاز للتسريع من وثيرته.

وبعد مرور اكثر من اسبوعين على صدور التعميم الخاص بوقف الأنشطة الرياضية بدأت إدارة المشاريع بديوان الوزارة ممثلة بمديرها الاستاذ “محسن بيبك” الذي قام بوضع برنامج للنزول الميداني لتفقد سير الأعمال في مختلف المشاريع والعمل وفق ما أكدنا عليه ولحث شركات المقاولة المنفذة على تسريع وثيرة العمل ورفع مستوى الإنجاز ، لكن تبقى هناك أسئلة كثيرة تطرح من قبل ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي حيث اثيرت علامات استفهام أمامهم عندما قرأو ان المشاريع التي كانت قيد التنفيذ وبتمويل حكومي مثل مشروع صالة علي اسعد مثنى وبيت الشباب قد تم تغييرها إلى مشاريع بتمويل من صندوق إعادة الاعمار علما بأن هذه المشاريع هي في الأساس مشاريع لإعادة تأهيل منشآت وليس لبناء او تشييد منشآت جديدة يعني أنها مشاريع صغيرة ومدة التنفيذ ستكون بسيطة لكنها بحسب الناشطين استمرت لأكثر من أربع سنوات ولم تستكمل وبعد هذه الفترة تم تحويلها إلى صندوق إعادة الإعمار، ويتساءل الناشطون هل سيأخذ صندوق الإعمار هذه المشاريع ليبدأ من جديد ام انه سيستكمل ما تبقى من أعمال أكان نسبتها صغيرة ام كبيرة لا أحد يعلم حد قولهم.

وبهذا الصدد ولتوضيح الامر وإزالة اللبس القائم وللاجابة على كثير من الأسئلة تواصلنا مع الاستاذ “محسن بيبك” القائم بأعمال وكيل قطاع المشاريع بوزارة الشباب والرياضة و كعادته رحب بنا مبديا إستعداده الدائم لإطلاع الجميع على المشاريع الرياضية التي يتم تنفيذها في عدن حيث قال:” بالنسبة لمشروعي إعادة تأهيل مبنى بيت الشباب وصالة علي اسعد مثنى هذان المشروعام ينفذان بتمويل من صندوق النشئ والشباب ويمكننا التأكيد ان مشروع بيت الشباب قد تم إستكماله تقريبا اما مشروع الصالة فقد تم الانتهاء من جزء كبير من الأعمال من جدران الصالة وسقفها لكن تبقى بندان مهمان لم تشملهما الدراسة المقدمة من صندوق النشئ مثل فرش أرضية الصالة بمادة الترتان إلى جانب إصلاح المكيفات الخاصة بالصالة وهما مكلفان لذلك طرحنا هذا الأمر على الأخوة السعوديين في صندوق برنامج إعادة الأعمار وقد وافقوا على ذلك بعد نزولهم معنا ميدانيا إلى الموقعين و التزموا بالتنفيذ من خلال مقاول جاء من طرفهم سيتولى تنفيذ هذه الأعمال علما بأن التنفيذ سيبدأ حال الانتهاء من أزمة كورونا وذلك بتوقيع عقد ستبلغ كلفته نحو 100‪مليون ريال يمني،

واضاف:” اما بالنسبة لمشروع إعادة تأهيل ملعب الحبيشي ينفذ بتمويل حكومي وبتكلفه تبلغ 371‪مليون ريال يمني بحسب العقد والاعمال الإضافية بنسبة 40٪ من قيمة العقد اي ما يقرب من 140‪ مليون ليصل إجمالي تكلفة المشروع اكثر من 500‪ مليون ريال يمني

وتابع بيبك:” طبعا الدراسة لملعب الحبيشي والعقد قد اشتمل على أعمال صيانة للانارة في الملعب لكننا وجدنا ان الانارة بحاجة عمل اكبر من الصيانة بإعتبارها قديمة ومهثرئة طرحنا على الأخوة السعوديين الذي تجاوبوا معنا ونزلوا بمعيتنا لتفقد ودراسة الوضع لما يقرب من 6مرات وقد وافقوا على ذلك وقاموا بتوريد المواد المطلوبة بعد أن اقنعناهم بأهمية هذا الملعب الذي سيستضيف بطولة المريسي خلال شهر رمضان القادم وفعاليات أخرى وهذا العمل ستبلغ كلفته 60 مليون ريال يمني اما الشاشة العملاقة داخل الملعب فقد وعدوا بأنهم سيدرسوا هذا الأمر لاحقا علما بأن تركيب الشاشة مكلف شوية ويحتاج إلى بعض الترتيبات.

واكمل:” اما بالنسبة لمشروع إعادة تأهيل مقر نادي التلال الرياضي الذي دمر في الحرب فقد رفعنا في وزارة الشباب والرياضة هذا المشروع إلى الأخوة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وكدا في وزارة المالية وهو من المشاريع الدرجة في البرنامج الاستثماري لهذا العام وإذا ما تم فتح الاعتمادات الخاصة بالباب الرابع في الموازنة فإن هذا المشروع سينفذ خلال هذا العام مالم فسيتم ترحيله إلى مشاريع البرنامج الاستثماري للعام القادم، إلا أننا نحاول البحث عن مصادر تمويل خارجي من خلال الأخوة السعوديين وبعض المنظمات نرجوا ان نوفق في ذلك.