محسن مستهيل مديرا لمكتب الأوقاف والإرشاد بمديرية حوف

أصدر محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت القرار رقم (10) لسنة 2020م قضى بتعيين الأخ محسن علي مستهيل باكريت مديرا لفرع مكتب الأوقاف والإرشاد بمديرية حوف بناء على عرض مدير عام المديرية.

وقضت المواد الأخيرة من القرار بإلغاء أي تعيينات أو تكليفات سابقة والعمل بها من تاريخ صدورها وإبلاغ الجهات الملزمة بالتنفيذ.

وتاتي هذه القرارات في اطار توجهات السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ باكريت تفعيل دور المكاتب والإدارات في المديرية وتحسين مستوى أداءها بما يضمن توفير الخدمات للمواطنين وتسهيل معاملاتهم.