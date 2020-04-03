كريتر سكاي

محطات الوقود بالضالع ترفض قرار شركة النفط اليمنية عدن

3 أبريل، 2020
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(كريتر سكاي):خاص

شكا مواطنون في محافظة الضالع شمال العاصمة عدن من ممارسات محطات الوقود بمديريات المحافظة.

وقال الصحافي فواز عبدان مالكي محطات الوقود في مدينة الضالع  وقعطبة ومريس  لم يلتزمون بقرار شركة النفط بعدن الذي أصدرت مساء يوم أمس قرار بتسعير مواد النفط في المناطق المحررة .

وتابع قائلا حيث اليوم قمت بتعبئة دبتين بترول 40 لتر بقيمة 6600 ريال بكون سعر الدبة 20 لتر  ب 3300 ريال بمحافظة عدن .

واشار بينما مالكي محطات الوقود في الضالع وقعطبة ومريس متمسكين بسعر الدبة البترول 20 لتر بقيمة 3900 ريال  بكونهم لم ينفذوا قرار شركة النفط الذي صدر يوم أمس الخميس بالتسعيرة الأخيرة  بسعر الدبة البترول 20 لتر بقيمة  3300 ريال .

واختتم بالقول نناشد السلطة المحلية بمحافظة الضالع ومدير مكتب النفط بالمحافظة ومدير عام مديرية قعطبة ، بالضبط وإلزام مالكي المحطات بتنفيذ قرار شركة النفط بعدن بسعر الدبة البترول 20 لتر بقيمة 3300 ريال.

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النفط الوقود اليمنية بالضالع ترفض شركة عدن قرار محطات

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