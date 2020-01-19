محكمة الإستئناف تنظر في قضية مقر الأدباء بعدن



عدن تايم /لطف فضل حسين

عقدت محكمة الاستئناف م/ عدن اليوم الأحد ١٩يناير ٢٠٢٠م جلسة حول قضية مقر اتحاد الأدباء والكتاب الواقع في ساحل أبين مديرية خور مكسر بعدن، المعتدى عليه منذ ثلاثة أعوام، وترأس الجلسة فضيلة القاضي رشيد مجاهد، بمساعدة قاضيين آخرين.

وبحضور محامي هيئة الأراضي في عدن الأخ وليد الحريري ومحامي السلطة المحلية في مديرية خور مكسر الأخ محمد مرحبا والدكتور عبده يحيى الدباني ممثل الاتحاد في هذه القضية .وحضور المستأنف ضده عبدالله محمد البيحاني ومحاميه، وقد غاب عن هذه الجلسة محامي الاتحاد وحيد عبدالرقيب لانشغاله خارج محافظة عدن .

وقد خصصت الجلسة لاستلام وتسليم بعض الوثائق لأطراف القضية.

وفي الجلسة استلم قاضي المحكمة من المستأنف ضده عبدالله محمد البيحاني وكالة فوض فيها المحامي عارف الحالمي والمحامي خالد علي ناصر محاميين له في هذه القضية.

كما سلم محامي البيحاني الرد على حافظة المستندات التي سلمها محامي الاتحاد في الجلسة السابقة.

ولم يسلم محامي هيئة الأراضي في عدن حافظة المستندات للمحكمةبسبب تعقيدات إدارية في رئاسة الهيئة ووعد المحكمة باحضارها في الجلسة القادمة.

وبعد ذلك حددت المحكمة يوم الثاني من فبراير ٢٠٢٠م موعدا لعقد جلسة جديدة في هذه القضية.

ولم تشهد الجلسة حضورا من قبل الأدباء والكتاب أو من المثقفين والمناصرين والحقوقيين مما يبعث على الاستغراب من عدم مبالاتهم في استعادة حقهم .. وقد كان الاتحاد دعاهم في وقت سابق للتضامن والحضور في سبيل استعادة حقهم المسلوب .. وعن التعبير عن الرفض لسياسة النهب والبسط على الممتلكات العامة والخاصة أينما كانت.. إذ لم يحضر سوى الاستاذ المناضل عبدالواحد المرادي والأستاذ منصور أغبري. فيما اعتذر عن الحضور الاستاذ محمد ناصر شراء والأستاذة نادرة عبد القدوس.