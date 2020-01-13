محكمة بصنعاء تصدر حكما بحق قاتل أخته أمام القاضي بعد رفضه لتزويجها وهكذا كانت ردة فعل والده!

أصدرت محكمة استئنافية بالعاصمة صنعاء، اليوم الاحد، حكما بحق قاتل أخته بقاعة المحكمة بعد أن رفض تزويجها.

وقالت مصادر قضائية ” المشهد اليمني ” أنه صدر اليوم الحكم الاستئنافي في قضية سميحة الأسدي التي قتلها أخوها يونس بقاعة محكمة غرب الأمانة، بعد تقدمها بدعوى عضل ولي لامتناع أهلها عن تزويجها.

و وفقا للمصادر، قضى الحكم بالأعدام قصاصا وإلغاء التعزير ولا حكم في المخاسير.

ولفتت المصادر الى أنه بعد النطق بالحكم نهض الأب وأخذ أبنه في حضنه؛ ما يعني تبرائته بعد سقوط القصاص من والديه.

وكانت حملة تضامنية، انطلقت في مطلع ابريل 2018 مع سميحة الأسدي التى قتلها اخوها في قاعة محكمة غرب الأمانة لأنها رفعت قضية (عضل ولي) راغبة في الزواج بشرع الله ورسوله لياتي الحكم الأبتدائي إعدام قصاصا ً وتعزيرا ً.

وبعد مرور شهر تلو شهر في محكمة الإستئناف صدر الحكم اليوم بالإعدام قصاصا ًدون تعزير وبدون مخاسير تقاضي لينهض الأب الي حضن ولده وكانه أسقط الحكم بتنازله عنه وخروج الجاني براءة وكأن شيئا لم يكن.