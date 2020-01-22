عدن الغد

محلات الصرافة تغلق أبوابها استجابًة لدعوة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن

22 يناير، 2020
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محلات الصرافة تغلق أبوابها استجابًة لدعوة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن

أغلقت العشرات من محلات الصرافة أبوابها وأوقفت تعاملاتها البنكية، في العاصمة المؤقتة عدن، استجابة لدعوة موجهة إليهم من البنك الأهلي اليمني ومقره عدن.
وجاءت دعوة البنك بإغلاق محال الصرافة ووقف تعاملات البيع والشراء للعملات الأجنبية، عقب الانهيار الكبير للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، بحسب أحد مالكي الصرافة بمدينة كريتر.
وقال أحد شركة الصرافة  ان البنك المركزي اليمني طلب منهم إغلاق محال الصرافة اليوم، عقب دعوة وجهها إليهم بوقف تعاملات البيع والشراء للعملات الأجنبية.
واكد المصدر ان عملية الإغلاق ستستمر حتى السبت المقبل، عقب الانهيار الكبير للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 682 ريالا يمنيا مقابل 650 سابقا، فيما بلغ الريال السعودي 178.

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