محلل خليجي يتهم الإخوان في اليمن بالاستيلاء على مساعدات خيرية كويتية بقيمة 20 مليون دولار



أتهم المحلل السياسي الكويتي الدكتور فهد الشليمي، حزب الإصلاح ذراع الاخوان في اليمن بسرقة مساعدات كويتية بقيمة 20 مليون.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فهد الشليمي:” مجموعات الإخوان في الجيش اليمني تستولي على مساعدات قدمتها جمعية خيرية كويتية 107 شاحنة بقيمة 20 مليون دولار للشعب اليمني وتدخلها من مدخل المنفذ العسكري الحدودي لكي لا يتم جردها وحصرها وتم توزيعها لكوادرهم في مأرب وشبوة وبعض الأشخاص.”

وأضاف الشليمي:” المستلم جمعية النور الخيرية”.

