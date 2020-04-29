محلل سعودي:أداء الشرعية لن يتحسن بوجود نظرة إخوانية تتجه بوصلتها نحو الجنوب

اكد المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر ان تسليم الشرعية لـ نهم و الجوف للحوثي واليوم مأرب على الأبواب هو نتاج الفساد المتفشي داخل الشرعية.

واشار الزعتر في تغريدات له على تويتر:أن قوات الإخوان المنضوية تحت لواء الشرعية لاتنظر للحوثي خطراً بقدر ماتنظر لأبناء الجنوب خطراً عليها،والدليل صياحهم عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الادارة الذاتية.

وشدد على ان حكومة المناصفة التي نص عليها اتفاق الرياض هي الأمل لتحسين أداء الشرعية الذي تراجع في عدد من الجبهات منها نهم والجوف.

واضاف: طالما يسيطر الإخوان على الشرعية فإن أداء الشرعية العسكري لن يتحسن في ظل وجود نظرة إخوانية تتجه بوصلتها نحو الجنوب العربي وليس بإتجاه المحافظات الشمالية.