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محلل سعودي:الجنوب العربي سيسقط المشروع الاخواني والثقة بالانتقالي تتصاعد

15 أبريل، 2020
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اكد المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر انه مثلماأسقطت العاصمة عدن المشروع الحوثي الفارسي في فترة قصيرة فانها سوف تسقط المشروع الإخواني الذي يحشد تجاه المحافظات الجنوبية ، لأن أبناء الجنوب العربي إنتماءهم للدولة الوطنية وليس لمشاريع طائفية أو حزبية.

وقال الزعتر في تغريدات له على تويتر:إيران عبر الحوثي الإرهابي و تركيا و قطر عبر حزب الإصلاح الإخواني يحاولون قدر ماإستطاعوا إستهداف المحافظات الجنوبية وسيفشل المحور القطري التركي كما فشل الإيراني لأن الجنوب العربي كانت وستظل عصية على المشاريع الخارجية.

واشار ان تصاعد الإنضمام لعدد من الكتائب تحت راية المجلس الإنتقالي الجنوبي يعكس تصاعد ثقة الجنوبيين بالمجلس الإنتقالي كقوة سياسية وكممثل رئيسي لأبناء الجنوب العربي ، وكل هذا سيقود للحفاظ على ميزان القوة في المحافظات الجنوبية لصالح المجلس الإنتقالي الجنوبي.

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