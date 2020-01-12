محلل سعودي يشكك بجدوى مصفوفة" بن دغر" لتنفيذ اتفاق الرياض

شكك محلل سياسي سعودي من فرص نجاح المصفوفة التي تقدم بها مستشار رئيس الجمهورية اليمنية أحمد عبيد بن دغر لتنفيذ اتفاق الرياض.

وقال المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر في احد المقابلات التلفزيونية على قناة الشرعية: أن المصفوفة لا يستبعد أن تكون اجتهاد شخصي من بن دغر تأتي لتحريك المياه الراكدة لاتفاق الرياض، والمصفوفة لم تقدم جديد البتة.

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وقعوا في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض في التاسع من نوفمبر في العام المنصرم اتفاق ينص على تهدئة وتوحيد الجهود نحو الهدف العام وتخليص البلد من الانقلاب.

وشن المحلل السعودي سلمان هجوما على بن دغر وأنه من المغالطات نسب أي نجاح لتنفيذ الجانب العسكري في اتفاق الرياض بجهود قام بها دغر وخاصة وأن الاتفاق ينص على ذلك صراحة.

واستغرب المحلل السعودي سلمان ان يتقدم المستشار السياسي بن دغر بحل لاتفاق الرياض وهو الذي ظل على كرسي الحكومة سنتين دون أن يقدم أي حلول لمشاكل البلد، وخاصة وان اتفاق الرياض واضح وصريح ولا ينقصه سوأ التنفيذ.