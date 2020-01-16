اليمن العربي

محلل سعودي يكشف عن حل الأزمة في ليبيا

16 يناير، 2020
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كشف الكاتب والمحلل السياسي السعودي “خالد الزعتر” عن حل القضية الليبية.

 

وقال “خالد” في حوار لــ “اليمن العربي”، إن الحل الرئيسي للقضية الليبية يكون عبر تقوية الجيش الوطني الليبي والعمل على دعمه وبخاصة بالتسلح لأن هذا يعد هو المدخل الرئيسي لبناء الدولة الليبية عبر البدء بتطهيرها من التنظيمات الإرهابية والتي تحاول أطراف إقليمية مثل تركيا أن تعمل على هدم الدولة الوطنية في ليبيا والعمل على تحويلها لأفغانستان أخرى عبر ترحيل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا ، وبالتالي فإن التدخلات الخارجية التركية في الشأن الليبي الهف منها محاولة تثبيت الإرهاب في ليبيا وعرقلة محاولات القضاء عليه مستغلة بذلك الاعتراف الدولي الذي تحظى به حكومة الوفاق الذي أثبتت أنها غير قادرة على الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وتنتهج سياسة المهادنة مع التنظيمات الإرهابية ومحاولة تأمين الغطاء الشرعي لها .

 

وتابع: وبالتالي فإن هذه الحكومة وإن كانت تحظى باعتراف دولي إلا أنها تفتقد للإعترف الداخلي سواء من قبل مجلس النواب أو الاعتراف الشعبي وهو الأمر الذي يحظى به الجيش الوطني الليبي  وهو ما يجعله الممثل الحقيقي والشرعي للشعب الليبي.

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