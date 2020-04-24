عدن تايم

محلل سياسي اماراتي يشيد ببيان الانتقالي الاخير ويؤكد عدم التزام الشرعية بالتزاماتها

24 أبريل، 2020
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اشاد الخبير والمحلل العسكري الاماراتي خلفان الكعبي ببيان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي اصدره مساء امس الخميس حول مستجدات الأوضاع في العاصمة عدن والجنوب.

وقال الكعبي في تغريده له على تويتر: بيان المجلس الانتقالي واضح وصريح دعا الدول والمنظمات للمساعده لتقليل آثار الأحوال الجويه وحيا الارادة الشعبية الصلبة لابناء الجنوب.

وتابع قائلا:الشرعية لم تلتزم باتفاق الرياض وعلى الحكومة معاملة الجميع بالتساوي، رافضا استمرار الحشد العسكري والاعتقالات من قبل ميليشيات الاخوان.

واختتم تغريدته قائلا :تحيه للجنوب العربي.

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