محلل سياسي اماراتي يشيد ببيان الانتقالي الاخير ويؤكد عدم التزام الشرعية بالتزاماتها

اشاد الخبير والمحلل العسكري الاماراتي خلفان الكعبي ببيان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي اصدره مساء امس الخميس حول مستجدات الأوضاع في العاصمة عدن والجنوب.

وقال الكعبي في تغريده له على تويتر: بيان المجلس الانتقالي واضح وصريح دعا الدول والمنظمات للمساعده لتقليل آثار الأحوال الجويه وحيا الارادة الشعبية الصلبة لابناء الجنوب.

وتابع قائلا:الشرعية لم تلتزم باتفاق الرياض وعلى الحكومة معاملة الجميع بالتساوي، رافضا استمرار الحشد العسكري والاعتقالات من قبل ميليشيات الاخوان.

واختتم تغريدته قائلا :تحيه للجنوب العربي.