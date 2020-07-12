محلل سياسي : تعزيز الادارة الذاتية بالجنوب افضل طرق التفاوض للانتقالي في الرياض

4 مايو / متابعات



اكد المحلل السياسي مسعود أحمد زين بأن تعزيز الإدارة الذاتية في عدن ولحج وأبين وسقطرى، بالإضافة إلى تكثيف العمل السياسي هي أفضل طرق التفاوض للمجلس الانتقالي في الرياض مع الشرعية وقوى نفوذ صنعاء، باعتبارها لا تلتزم ولكن تخنع للأمر الواقع.

وقال في منشور عبر حسابه على فيسبوك : “تعزيز الادارة الذاتية في عدن ولحج وابين وسقطرى ودعم المقاومة وتكثيف العمل السياسي في المحافظات الاخرى هو افضل طرق التفاوض بالرياض مع الشرعية ومع بقية مراكز نفوذ صنعاء خارج الشرعية”.

وأضاف: “تجارب السنين اثبتت انهم لايؤمنون بالمفاوضات ولا يلتزمون بالعهود ولكنهم يخنعون لحقائق الامر الواقع”.