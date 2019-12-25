4 مايو

محلل سياسي وعسكري :مليشيا الحوثي تستميت من اجل اجتياح بوابة الجنوب الضالع

26 ديسمبر، 2019
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الأربعاء – 25 ديسمبر 2019 – الساعة 11:03 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / خاص


قال المحلل السياسي والعسكري العميد خالد النسي :” إن مليشيا الحوثي قامت بالتحشيد وخاصة في مناطق ذمار وإب.. والهدف من هذا التحشيد هو الهجوم على محافظة الضالع لاستعادة المواقع التي خسرتها المليشيا في هذه المحافظة”.

وأضاف النسي” أن محافظة الضالع تعتبر بالنسبة للمليشيا الحوثية بوابة الجنوب حيث تستطيع من خلالها السيطرة على عدن والعند والسيطرة على الجنوب حيث أن المليشيا مستميتة للعودة للجنوب مشيرًا أنه من ضمن أهدافها التي قامت إيران بدعمها هو السيطرة على مضيق باب المندب للتمكن من السيطرة على المنافذ البحرية”.
وأوضح النسي، أن القوات الجنوبية هي التي تقود المعارك مع المليشيا الانقلابية وتكبدها خسائر فادحة، لافتًا أن هناك الكثير من التعزيزات الحوثية لتعويض هذه الخسائر.

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