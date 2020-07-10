محلل سياسي يستبعد قبول حزب الإصلاح بتفاهمات تقصي مصالحه المحلية وداعميه الإقليمي



عدن تايم/استماع/رعد الريمي

قلل الباحث السياسي الجنوبي سعيد بكران من حدث اتفاق في الوقت القريب وقال في اعتقادي ان حزب الإصلاح وادواته وداعميه قطر وتركيا لن يقبلوا بوصول لتفاهمات أو اتفاق باليمن تحرمهم الشرعية لوصول ادواتهم.

ولفت بكران بتصريح لقناة عدن المستقلة”aic” وإن حصل وان وقعوا اتفاقات تحت الضغوط فإنهم سوف يوقعوا شريطة ان يتضمن ذلك الاتفاقات ثغرات التي يمكن النفوذ منها والتحرك لسقاط ذلك الاتفاق لاحقا.

واستبعد بكران فكرة ان يقبل حزب الإصلاح باتفاق يقتضي ابعاد المصالح التركية في الشمال أو الجنوب وأنه لا يمكن ان يحدث ذلك.

وقال بكران ما يعتري العملية السياسية اليوم من مناورات ومراوغات هي بغرض الاستعداد لحربه التي لم تبدا بعد والتي ستكون حربا فيصلية بالنسبة له وما شهدتها اليمن من حرب هي فقط لتجميع السلاح واستقدام الخبراء للحرب التي بدت اللحظة اليوم أقرب مما كانت عليه من قبل.

ودعا بكران الجنوبين الاستعداد لتلك الحرب التي تقع ضمن اهداف التوسع التركي المربوط بأوهام الإرث العثماني الذي يمثل مصدر قلق على المنطقة العربية ككل.

