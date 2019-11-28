اليمن العربي

محلل سياسي يكشف لــ "اليمن العربي" التواطؤ الذي وصلت له الأمم المتحدة مع مليشيا الحوثي

اليمن العربي اليمن العربي منذ 17 دقيقة
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علق المحلل السياسي “أحمد الحر”، حول امتناع مليشيا الحوثي الانقلابية، وحلفاؤها عن استقبال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الذي وصل الأحد إلى صنعاء.

 

 

وقال”الحر” في تصريحات خاصة لــ “اليمن العربي”، إن نقض الإتفاقات وعدم الإكتراث بجهود  السلام استراتيجية تسير عليها مليشيا الحوثي منذ تأسيسها، نحن أمام جماعة لا تؤمن إلا بالعنف وقد نقضت أكثر من 60 اتفاق مع الحكومة اليمنية منذ تأسيسها فامتناعهم عن استقبال المبعوث الأممي يأتي في ذات السياق.

 

 

 

وأشار أن اللافت مستوى التواطؤ والتماهي الذي وصلت له الأمم المتحدة مع هذه المليشيات فما كانت لتجرأ تلك المليشيات على عدم استقبال غريفيث واستمرار هجماتها في الضالع والحديدة إلا بضوء من دول كبرى.

 

 

 

يذكر أن مليشيا الحوثي الانقلابية امتنعت، عن استقبال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، الذي وصل أمس الأحد، إلى صنعاء، وذلك بعد يومين من جلسة لمجلس الأمن، اتهم فيها مسؤولون أمميون مليشيا الحوثي بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية.

 

 

 

وذكر راديو “مونت كارلو” الاثنين، أنه في حالة عدم تمكن غريفيث من الاجتماع بزعماء المليشيا، فسيكون ذلك بمثابة انتكاسة مبكرة لخطته المتفائلة باقتراب حل شامل للأزمة اليمنية.

 

 

 

وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن قد وصل أمس إلى صنعاء ، التي تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

 

 

وتبذل الأمم المتحدة، جهوداً حثيثة من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية المستمرة منذ نحو خمس سنوات، والتي أسفرت بسبب انقلاب مليشيات الحوثي الإيرانية عن مقتل وإصابة الآلاف، وجعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة في وضع يوصف بأنه الأسوأ عالميا.

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اليمن العربي

اليمن العربي

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