محلل عسكري اماراتي : السعودية والإمارات لا يلتفتون للسفهاء وكذبهم

4 مايو / خاص



وجه المحلل العسكري الاماراتي العميد خلفان الكعبي صفعة قوية لمطابخ وابواق الاخوان باليمن.

وقال الكعبي في تغريدة على منصة تويتر :” قنوات الإصلاح مستمرة ولم تتوقف عن بث الفتنه والاكاذيب وهو نهج الإخوان المفلسين الثابت”.

وأضاف ” انصحكم بالتركيز على مكافحة وباء كورونا والسعودية والإمارات لا يلتفتون للسفهاء وكذبهم”.

وتابع قائلا ” محروسكم ارسلوه لمأرب وتعز ليحارب الحوثيين السنوات فضحت خيانتكم واستغلالكم للدعم المقدم للاقتتال الداخلي.

