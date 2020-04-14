4 مايو
محلل عسكري اماراتي : السعودية والإمارات لا يلتفتون للسفهاء وكذبهم
اخبار وتقارير
الثلاثاء – 14 أبريل 2020 – الساعة 10:17 م بتوقيت عدن ،،،
4 مايو / خاص
وجه المحلل العسكري الاماراتي العميد خلفان الكعبي صفعة قوية لمطابخ وابواق الاخوان باليمن.
وقال الكعبي في تغريدة على منصة تويتر :” قنوات الإصلاح مستمرة ولم تتوقف عن بث الفتنه والاكاذيب وهو نهج الإخوان المفلسين الثابت”.
وأضاف ” انصحكم بالتركيز على مكافحة وباء كورونا والسعودية والإمارات لا يلتفتون للسفهاء وكذبهم”.
وتابع قائلا ” محروسكم ارسلوه لمأرب وتعز ليحارب الحوثيين السنوات فضحت خيانتكم واستغلالكم للدعم المقدم للاقتتال الداخلي.
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