4 مايو

محلل عسكري اماراتي : السعودية والإمارات لا يلتفتون للسفهاء وكذبهم

14 أبريل، 2020
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اخبار وتقارير

الثلاثاء – 14 أبريل 2020 – الساعة 10:17 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص


وجه المحلل العسكري الاماراتي العميد خلفان الكعبي صفعة قوية لمطابخ وابواق الاخوان باليمن.
وقال الكعبي في تغريدة على منصة تويتر :” قنوات الإصلاح مستمرة ولم تتوقف عن بث الفتنه والاكاذيب وهو نهج الإخوان المفلسين الثابت”.
وأضاف ” انصحكم بالتركيز على مكافحة وباء كورونا والسعودية والإمارات لا يلتفتون للسفهاء وكذبهم”.
وتابع قائلا ” محروسكم ارسلوه لمأرب وتعز ليحارب الحوثيين السنوات فضحت خيانتكم واستغلالكم للدعم المقدم للاقتتال الداخلي.


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