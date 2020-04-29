4 مايو

محلل عسكري اماراتي : دعمنا الانتقالي الناجح والطرف الفاشل الذي سلم اسلحته للحوثيين

29 أبريل، 2020
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اخبار وتقارير

الأربعاء – 29 أبريل 2020 – الساعة 01:58 ص بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص


وجه المحلل العسكري الاماراتي العميد خلفان الكعبي ردود ساخنة للجهات التي تتهم الامارات بدعم المجلس الانتقالي .
وقال الكعبي في تغريدة على منصة تويتر :” من يتهمنا بدعم المجلس الانتقالي.. اقول لهم الإمارات دعمت الشرعية دعما غير محدود وبشهادة الرئيس عبد ربه”.
وأضاف ” إذا كان الذي دعم من حقق الانتصارات وهزم الإرهاب قد ارتكب خطأً فما هو الصح برأيكم!!”.
واكد دعمنا الطرفين طرف ناجح المجلس الانتقالي، وطرف فاشل وفاسد سلم اسلحته للحوثيين .


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