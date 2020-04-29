محلل عسكري اماراتي : دعمنا الانتقالي الناجح والطرف الفاشل الذي سلم اسلحته للحوثيين

4 مايو / خاص



وجه المحلل العسكري الاماراتي العميد خلفان الكعبي ردود ساخنة للجهات التي تتهم الامارات بدعم المجلس الانتقالي .

وقال الكعبي في تغريدة على منصة تويتر :” من يتهمنا بدعم المجلس الانتقالي.. اقول لهم الإمارات دعمت الشرعية دعما غير محدود وبشهادة الرئيس عبد ربه”.

وأضاف ” إذا كان الذي دعم من حقق الانتصارات وهزم الإرهاب قد ارتكب خطأً فما هو الصح برأيكم!!”.

واكد دعمنا الطرفين طرف ناجح المجلس الانتقالي، وطرف فاشل وفاسد سلم اسلحته للحوثيين .

