4 مايو
محلل عسكري اماراتي : دعمنا الانتقالي الناجح والطرف الفاشل الذي سلم اسلحته للحوثيين
اخبار وتقارير
الأربعاء – 29 أبريل 2020 – الساعة 01:58 ص بتوقيت عدن ،،،
4 مايو / خاص
وجه المحلل العسكري الاماراتي العميد خلفان الكعبي ردود ساخنة للجهات التي تتهم الامارات بدعم المجلس الانتقالي .
وقال الكعبي في تغريدة على منصة تويتر :” من يتهمنا بدعم المجلس الانتقالي.. اقول لهم الإمارات دعمت الشرعية دعما غير محدود وبشهادة الرئيس عبد ربه”.
وأضاف ” إذا كان الذي دعم من حقق الانتصارات وهزم الإرهاب قد ارتكب خطأً فما هو الصح برأيكم!!”.
واكد دعمنا الطرفين طرف ناجح المجلس الانتقالي، وطرف فاشل وفاسد سلم اسلحته للحوثيين .
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