عدن 24

محلل عسكري: انضمام اللواء الأول مشاه بحري في سقطرى إلى القوات الجنوبية تصرف طبيعي في إطار التأييد الشعبي للانتقالي

15 أبريل، 2020
0

عدن24 | خاص
قال المحلل السياسي والعسكري العميد ثابت صالح حسين إن انضمام اللواء الأول مشاه بحري في سقطرة إلى القوات الجنوبية تصرف طبيعي في إطار التأييد الشعبي للانتقالي الجنوبي والرفض المطلق لي تواجد عسكري أو إرهابي للإخوان.
وقال “ثابت” في مداخلة مع على قناة بلومبيرج الشرق في دبي عبر الاسكايب Skype إن انضمام اللواء الأول مشاه بحري في سقطرة الى القوات الجنوبية تصرف وحق طبيعي ومنطقي ويندرج في إطار التآييد الشعبي للمجلس الانتقالي الجنوبي والرفض المطلق لأي تواجد عسكري او أمني إرهابي لحزب الإصلاح “إخوان اليمن” أو غيره في اي محافظة جنوبية تحت مظلة السلطة الشرعية اليمنية.
وأصاف: إن المجلس الانتقالي الجنوبي قد التزم بالهدنة “الكورونية” مثلما التزم باتفاق الرياض…وإن ما اقدمت عليه جماعات موالية لحزب الإصلاح في سقطرة هو الخرق الفاضح والواضح لتلك الهدنة ويندرج في سلسلة الأعمال المعرقلة لتنفيذ اتفاق الرياض وماقبله كما حصل في شبوه وأبين من عدوان قادم من الشمال (من مأرب والجوف والبيضاء ) التي تسلم تباعا للحوثيين.
هذا وكان يوم أمس الثلاثاء قد اعلن اللواء اللواء الأول مشاه بحري في سقطرة انظمامة للقوات الجنوبية المنضوية تحت لواء المجلس الانتقالي الجنوبي

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إطار إلى الأول التأييد الجنوبية الشعبي القوات اللواء انضمام بحري تصرف سقطرى طبيعي عسكري في للانتقالي محلل مشاه

إقرا أيضا

Photo of البيض يناقش مع السفير الفرنسي لدى اليمن دور “الانتقالي” في عملية بناء السلام ومواجهة خطر انتشار كورونا

البيض يناقش مع السفير الفرنسي لدى اليمن دور “الانتقالي” في عملية بناء السلام ومواجهة خطر انتشار كورونا

15 أبريل، 2020
Photo of المجلس الانتقالي يختتم حملة النظافة الواسعة بمحافظة لحج

المجلس الانتقالي يختتم حملة النظافة الواسعة بمحافظة لحج

15 أبريل، 2020
Photo of العرب اللندنية: تصعيد مليشيا الإخوان المسلمين في سقطرى مؤشر على رغبة الجماعة في حرف بوصلة الحرب

العرب اللندنية: تصعيد مليشيا الإخوان المسلمين في سقطرى مؤشر على رغبة الجماعة في حرف بوصلة الحرب

15 أبريل، 2020
Photo of الصحة العالمية تزود حضرموت بسيارات إسعاف لمواجهة كورونا (صور)

الصحة العالمية تزود حضرموت بسيارات إسعاف لمواجهة كورونا (صور)

15 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق