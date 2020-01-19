عدن تايم

محلل عسكري: حزب الاصلاح سيدمر اليمن

19 يناير، 2020
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اخبار وتقارير



الأحد – 19 يناير 2020 – الساعة 07:03 م

عدن تايم/خاص:


قال الخبير والمحلل العسكري, خلفان الكعبي, ان حزب الاصلاح سيدمر اليمن, ووضع الكعبي تسلسلا للجريمة التي نفذت امس في مأرب.
وكتب في تغريدة على تويتر “التفجير الذي استهدف الجنود الجنوبيين في مأرب, الحوثيين وجهات أخرى تعاونت معهم في تنفيذ جريمتهم”
واشار عن تجميع 200 جندي لإعطائهم محاضره دينية وعدم حضور المحاضر وتحركات مريبة سبقت المجزرة
واضاف “المعسكر يبعد عن الحوثة 18 كم، قوات الإصلاح وألويته لم تستهدف سابقا”
واختتم “جرائم ترتكب وحزب الإصلاح سيدمر اليمن”




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