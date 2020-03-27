محلي الحوطة يقف أمام الإجراءات العملية لمواجهة كورونا

عقدت الهيئة الادارية لمجلس محلي الحوطة، بمحافظة لحج، صباح الخميس اجتماعاً استثنائياً برئاسة انيس العجيلي مدير عام الحوطة، رئيس المجلس المحلي.

وناقش الاجتماع الذي حضره عبده جعفر السقاف مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية تفشي وباء كورونا الذي يجتاح العالم وكيفية مواجهة هذا الوباء من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة من لجنة طوارئ المحافظة، والتي تدعو الجميع لإيقاف كافة مظاهر التجمعات البشرية في المناسبات الرسمية والشعبية وإنهاء وضعيات الإزدحام وتكثيف حملات التوعية المجتمعية المشتركة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وجرى خلال الإجتماع الوقوف أمام الآلية اللازمة مع مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية والمتمحورة حول عملية الوقاية من فيروس كورونا بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وخرج الاجتماع بتشكيل لجنة طوارئ من محلي الحوطة ومكتب الصحة بالمديرية، وفتح باب التطوع للشباب والشابات الراغبين في المشاركة في التوعية الطوعية بعد تلقيهم دورات حولها.

كما دعا المجتمعون مواطني المديرية الى التقيد بكل التعليمات والإرشادات الوقائية حفاظاً على سلامتهم، والتعاون مع فرق التوعية المجتمعية لما فيه مصلحتهم.

سائلين المولى عز وجل أن يجنب حوطة لحج المحروسة بالله شر الاوبئة والكوارث .