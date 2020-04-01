محلي الشيخ عثمان ومؤسسة ذو النورين الخيرية يدشنان حملة توعوية بفايروس كورونا

دشن القائم باعمال مدير مديرية الشيخ عثمان الامين العام للمجلس المحلي الاستاذ / علي عبد المجيد والدكتورة /نور عيدروس مدير مؤسسة ذو النورين التنموية الخيرية

الحملة التوعوية والارشادية للوقاية من فايروس كورونا وبدعم من وزير حقوق الانسان الدكتور/ محمد عسكر

والذي تقيمها مؤسسة ذو النورين الخيرية التنموية الارشادية بمديرية الشيخ عثمان .

والتي تاتي ضمن عدد من الحملات التوعوية و الارشادية حول الاجراراءت الاحترازية والوقائية الهادفة الى رفع الوعي والتثقيف الصحي لتوعية المواطنين عن فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد وطرق وسبل الوقاية من المرض .

وفي التدشين اثنى القائم باعمال مديرية الشيخ عثمان على حرص و اهتمام وزير حقوق الانسان الدكتور محمد عسكر على دعمه لحملة التوعية المجتمعية بفيروس كورونا والتي تقدمها مؤسسة ذو النورين الخيرية والتنموية الارشادية لتوعية المواطنيين بالاجراءات الاحترازية الوقائية ضد الفيروس .

واشاد القائم باعمال المديرية على عبد المجيد على الدور الايجابي والذي تقدمة مؤسسة ذو النورين في مساندة السلطة المحلية بالمديرية بالمساهمة الفاعلة لتقديم التوعية الصحية الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد .

ومن جانبها عبرت الدكتورة نور عيدروس رئيس مؤسسة ذو النورين عن شكرها وتقديرها لجهود السلطة المحلية بالمديرية في استعدادها لتدليل الصعوبات لتدشين الحملة التوعوية .

حضر التدشين الاخ / فهيم عباد عضو الهيئة الادارية بالمجلس المحلي الشيخ عثمان

والمهندس / زاهر مغيني مدير الاشغال العامة والطرق بالمديرية .

والنقيب / كرم المشرقي قائد القطاع الثامن الحزام الامني الشيخ عثمان .

من/منيف عبدالغفور