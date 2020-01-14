محلي الشيخ عثمان يتفقد أعمال شفط مياه الأمطار الغزيرة في الشوارع

تفقد الأستاذ / علي عبد المجيد علي القائم بأعمال مديرية الشيخ عثمان الأمين العام للمجلس المحلي أعمال الشفط لمياه الأمطار الغزيرة.

حيث تفقد فيها عمال الصرف الصحي والتي باشرت عملها فجر اليوم لعدد من الشوارع في الشيخ عثمان منها: الشارع الرئيسي تقاطع المجلس المحلي وشارع مسواط وشارع الذهب وقسم (B- D) وشارع ملقاط في منطقة الممدارة ولازال العمل جاريا لشفط المياه وتصريفها إلى المناهل باستخدام الية شفط واحدة .

كما أشاد/ عبد المجيد القائم بأعمال المديرية بجهود الأخ / محمد علي ناصر مدير الصرف الصحي وعمال الصرف الصحي وجهودهم الجبارة في شفط مياه الأمطار من الشوارع على الرغم من عدم توفر آليات كافية لشفط المياه للمديرية.

وفي تصريح صحفي للأخ محمد علي مدير الصرف الصحي عند سؤاله عن سبب طفح المجاري في تقاطع الممدارة” أوضح فيه الأخ / محمد علي : (عن وجود إشكاليات في المضخة الرئيسية للصرف الصحي في المنصورة والتي لم تستوعب مياه الصرف الصحي بسبب عطب في ثلاث مضخات خرجت عن الخدمة ما ادى إلى امتلاء الخزان لمضخة المنصورة والذي بدوره أدى إلى رجوع مياه الصرف الصحي إلى مديرية الشيخ عثمان لتحدث بذلك طفح في عدد من الشوارع ومنها تقاطع الممدارة.

آملا من الجهات المسؤولة في المؤسسة العامة بسرعة إجراء الصيانة للمضخات الخارجة عن الخدمة لتلافي الطفح للمجاري في الشوارع ).

رافق الزيارة التفقدية عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية الأخ / ناصر البان والأستاذ/محمود عنبول.