محلي الشيخ عثمان يتفقد الحفريات واعمال الصيانة لكيبلات الكهرباء بالمديرية



خاص – منيف عبد الغفور

بتوجيهات الاستاذ / علي عبد المجيد علي مدير عام مديرية الشيخ عثمان نفذ الاخ /فهيم عوض عباد رئيس لجنة الخدمات في الشيخ عثمان والمهندس /أحمد المصعبي مدير الاشغال بالمديرية والمهندس توفيق هزاع مدير المنطقة الثانية لمؤسسة الكهرباء عدن نزول ميداني لشارع المصعبي لتفقد اعمال الحفريات والصيانة للكهرباء واصلاح (كيبل فولت ) امام مبنى الدفاع المدني .

كما شملت الزيارة التفقدية للشارع الفرعي للفقيد محمد سعد عبد الله لتحديد حفريات الكيبل للكهرباء قبل تنفيذ السلطة المحلية لمشروع الرصف بالحجارة بتكلفة تقدر( 28 ) مليون ريال .

واكد عبد المجيد مدير المديرية على ضرورة سرعة تحديد الخدمات ومسار كيبل الكهرباء الارضي قبل عملية الرصف بالحجارة لشارع محمد سعد للبدئ بتنفيذ المشروع .

رافق النزول المهندس /سعيد عاطف رئيس القسم الفني في المديرية