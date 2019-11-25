عدن تايم

محلي الشيخ عثمان يتفقد الحفريات واعمال الصيانة لكيبلات الكهرباء بالمديرية

عدن تايم عدن تايم منذ 21 دقيقة
2 أقل من دقيقة


خاص – منيف عبد الغفور

بتوجيهات الاستاذ / علي عبد المجيد علي مدير عام مديرية الشيخ عثمان نفذ الاخ /فهيم عوض عباد رئيس لجنة الخدمات في الشيخ عثمان والمهندس /أحمد المصعبي مدير الاشغال بالمديرية والمهندس توفيق هزاع مدير المنطقة الثانية لمؤسسة الكهرباء عدن نزول ميداني لشارع المصعبي لتفقد اعمال الحفريات والصيانة للكهرباء واصلاح (كيبل فولت ) امام مبنى الدفاع المدني .

كما شملت الزيارة التفقدية للشارع الفرعي للفقيد محمد سعد عبد الله لتحديد حفريات الكيبل للكهرباء قبل تنفيذ السلطة المحلية لمشروع الرصف بالحجارة بتكلفة تقدر( 28 ) مليون ريال .
واكد عبد المجيد مدير المديرية على ضرورة سرعة تحديد الخدمات ومسار كيبل الكهرباء الارضي قبل عملية الرصف بالحجارة لشارع محمد سعد للبدئ بتنفيذ المشروع .

رافق النزول المهندس /سعيد عاطف رئيس القسم الفني في المديرية

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
الحفريات الشيخ الصيانة الكهرباء بالمديرية عثمان لكيبلات محلي واعمال يتفقد
عدن تايم

عدن تايم

مقالات ذات صلة

Photo of الإمارات تقدم 22 مليار درهم لليمن خلال 4 سنوات

الإمارات تقدم 22 مليار درهم لليمن خلال 4 سنوات

منذ 23 دقيقة
Photo of بعد مضايقات تلقاها في مجمع القطيع الصحي.. فني مختبري يتعرض لإعتداء غادر وشروع بالقتل في عدن

بعد مضايقات تلقاها في مجمع القطيع الصحي.. فني مختبري يتعرض لإعتداء غادر وشروع بالقتل في عدن

منذ ساعة واحدة
Photo of الأردن تعلن إفراج الحوثيين لإثنين من مواطنيها

الأردن تعلن إفراج الحوثيين لإثنين من مواطنيها

منذ ساعة واحدة
Photo of انفوجرافيك : 6 مليارات دولار مساعدات إماراتية لليمن في 4 سنوات

انفوجرافيك : 6 مليارات دولار مساعدات إماراتية لليمن في 4 سنوات

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق