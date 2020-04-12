عدن 24

محلي الشيخ عثمان يدشن الحملة التوعوية والرش الضبابي بالمديرية

12 أبريل، 2020
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عدن24 | منيف عبد الغفور
دشن القائم باعمال مديرية الشيخ عثمان الامين العام للمجلس المحلي الاستاذ /علي عبد المجيد والاخ /طارق العتيقي رئيس جمعية شباب جامعيين (بدون عمل ) الحملة التوعوية الشاملة  المرحلة الاولىحول الامراض الوبائية الاكثر شيوعا (الكورونا – حمى الضنك – المكرفس – الكوليرا ) وبحضور الاخ /خالد الجعيملاني وكيل محافظة عدن .
وتاتي الحملة التوعوية الشاملة بدعم من المستشفى الكوبي الحديث وبتنفيذ جمعية شباب جامعيين ( بدون عمل ) في مرحلتها الاولى والتي تهدف الى تقديم التوعية اوالتثقيف الصحي للمواطنين للوقاية من الامراض الوبائية وتنفيذ اعمال  الرش الضبابي لاحياء وشوارع المديرية .
وخلال التدشين اشاد القائم باعمال مديرية الشيخ عثمان بالدور الايجابي لمنظمات المجتمع المدني وتفاعله في تقديم التثقيف الصحي و التوعوي للوقاية من الامراض الوبائية
واكد القائم باعمال مديرية الشيخ عثمان على أهمية المساهمة الفاعلة المجتمعية لاعمال الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل للامراض الوبائية تزامنا مع تقديم التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين .
حضر التدشين اعضاء الهيئية الادارية في مديرية الشيخ عثمان الاستاذ / محمود عنبول والاخ /ناصر طالب والاخ فهيم عوض عباد والاخت /تريزا صدقة .والمهندس / زاهر مغيني مدير الاشغال العامة

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